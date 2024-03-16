Шольца уговаривают тайно отдать Украине Taurus: СМИ сообщили подробности

Проблем с передачей ракет много, а Шольц неадекватно реагирует на любое предположение о передаче Taurus Украине

Несмотря на упорные заявления канцлера Германии Олафа Шольца об отказе предоставить Украине крылатые ракеты Taurus, его все же пытаются убедить изменить мнение и отправить ракеты непублично. В числе прочих над этим кулуарно работает министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel. Ссылаясь на собственные источники, издание пишет, что Бербок тайно разрабатывает план, как Украине можно передать ракеты, при этом не пересекая так называемые "красные линии" Шольца.

"Один из ее вариантов выглядит так: немцы передают Taurus британцам, которые передают их украинцам, но сохраняют контроль над размещением и целями. Пока министру иностранных дел не удалось добиться успеха у Шольца", — говорится в материале.

Проблем с передачей ракет много – например, контроль над нацеливанием и стрельбой. По версии того же Шольца, это якобы невозможно без участия немецких военных, а в полном объеме развернуть ракеты можно будет только с помощью Бундесвера. Но вариант с немецкими солдатами в Украине вызывает у Шольца неконтролируемую истерику и волну возражений, что Украина когда-нибудь получит Taurus.

"Только тогда крылатая ракета сможет проявить свои качества: пролететь под радарами противника, автоматически обогнуть позиции ПВО и, наконец, поразить цель с точностью менее трех метров… Как альтернативу Taurus можно было бы использовать в уменьшенном варианте — вместо больших пакетов данных о миссиях в систему будут поступать только данные о целях GPS. Однако в этом случае Украина будет использовать высокотехнологичное оружие не в полную силу", – резюмирует издание.

Напомним, что другие страны уже одобрили поставки дальнобойного оружия в Украину. К примеру, США передали ракеты ATACMS, о поставках которых ранее публично не сообщалось. А Великобритания прошлым летом передала ракеты Storm Shadow, дальность полета которых более 250 км. Кроме того, Франция также передала дальнобойные снаряды SCALP. Их дальность полета на малой высоте более 560 км.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что аналогом Taurus для Германии могут стать ракеты Vulcano GLR, однако в немецком правительстве пока не обсуждали этот вопрос. Еще одним альтернативным вариантом может стать заказ вооружения Германией для Украины третьей стороне.