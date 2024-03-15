Росія заплатить за боєприпаси для України? Шольц зробив заяву у Берліні, подробиці

Наступного тижня планується ще одна зустріч з союзниками

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про те, що доходи від заморожених російських активів в Європі будуть використані для закупівлі зброї для України. Вже в понеділок, 18 березня, будуть обговорені конкретні кроки щодо імплементації цього рішення.

Відповідну заяву канцлер зробив на спільній пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном та польським прем'єром Дональдом Туском. Брифінг відбувся 15 березня у Берліні.

"Німеччина, Франція та Польща є одними з найбільших політичних, військових та фінансових союзників України. Ми тісно і непохитно стоїмо на боці України. Ми ясно дали це зрозуміти з самого початку, і це буде тривати доти, доки необхідно", — підкреслив Шольц.

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Канцлер додав, що наступного тижня планується ще одна зустріч з Макроном та Туском. Зокрема, 18 березня союзники мають провести чергові перемовини у форматі "Рамштайн" та обговорити конкретні кроки до реалізації планів щодо допомоги Україні.

"Ми вже схвалили деякі рішення у Брюсселі. Наприклад, поповнити Фонд Миру на ще 5 млрд євро для допомоги Україні цьогоріч. Також ми запланували розширити тренувальну місію. Крім того, ми використаємо надприбуток від заморожених активів РФ у Європі для того, щоби фінансово підтримати закупівлю снарядів для України", — заявив канцлер.

Нагадаємо, раніше писав, що у Швейцарії верхня палата національного парламенту 7 березня підтримала конфіскацію заморожених активів російського терористичного режиму із подальшою передачею їх Україні. Нижня палата парламенту ще торік схвалила цю ініціативу.