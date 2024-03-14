Зеленський провів перемовини з Шольцом: про що говорили лідери країн

Однією з тем було оборонне виробництво

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом. У ході розмови сторони обговорили подальшу політичну, економічну та оборонну співпрацю.

Про це повідомляє пресслужба глави Української держави. Президент подякував очільнику уряду Німеччини та німецькому народу за тривалу всебічну підтримку України та її фіксацію у двосторонній безпековій угоді.

"Привітав затвердження Європейською комісією проекту переговорних рамок. Україна завершила виконання всіх чотирьох законодавчих кроків, визначених Європейською комісією у Пакеті розширення, що є підставою для схвалення переговорної рамки. Тепер крок за державами-членами. Якнайшвидша реакція партнерів продемонструє відданість курсу на вступ України до ЄС", — підкреслив Зеленський.

Він також повідомив, що сторони обговорили розвиток оборонної співпраці як на рівні держав, так і на рівні представників оборонно-промислового комплексу та локалізацію оборонного виробництва в Україні. Президент передав пріоритетні потреби українських захисників у бронетехніці, артилерії та ППО. Також Зеленський подякував Німеччині за приєднання до зусиль Чеської Республіки щодо закупівлі артилерійських снарядів для України.

"Обмінялися думками щодо результатів Конференції з підтримки України в Парижі 26 лютого та скоординували позиції напередодні зустрічі лідерів Веймарського трикутника, яка відбудеться у пʼятницю в Берліні за участі Олафа Шольца, Еммануеля Макрона та Дональда Туска. Окрім цього, обговорили організацію Конференції з відновлення України (URC-2024) у Берліні в червні. Відзначив участь представника Німеччини в підготовці Глобального саміту миру", — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре прокоментував своє небажання передавати Україні далекобійні ракети Taurus. Він заявив, що використовувати ці снаряди ЗСУ не зможуть без німецьких солдатів, а відправляти свої війська в Україну Німеччина не має наміру.