Це потрібно вже зараз: Блінкен зробив важливу заяву щодо військової допомоги Україні

Російському терористичному режиму допомагають Іран, КНДР та Китай

США та союзники планують подвоїти зусилля у пошуку усього необхідного озброєння, обладнання та боєприпасів для України. Хоча Україна досягла певних успіхів за останні місяці, вона тримається величезними надзусиллями, тому військова допомога від західних країн має величезне значення.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен за підсумками зустрічі міністрів іноземних справ країн НАТО. За його словами, Україна відтіснила російський Чорноморський флот, залучає приватні інвестиції, тримає фронт в умовах переваги російських терористів у снарядах та живій силі.

"Але ми також знаємо це: Україні терміново потрібна додаткова допомога. Ми чули сьогодні безпосередньо від міністра закордонних справ Кулеби, що кожен день без подальшої допомоги ставить захисників України та її цивільне населення під ще більшу небезпеку. Наша підтримка особливо важлива, оскільки низка країн допомагає Росії розбудовувати свою оборонно-промислову базу та продовжувати чинити агресію проти України", – сказав він.

Блінкен нагадав, що підтримку російському терористичному режиму надають Північна Корея та Іран. Окрім того, військова машина російського диктатора Володимира Путіна отримує допомогу від Китаю, хоча останній це активно заперечує.

"З погляду запасів обладнання, матеріалів, – одна з речей, про яку ми сьогодні говорили, це те, що всі повертаються назад і негайно та уважно дивляться на те, що може бути доступним. Ми знаємо, які потреби в України: ППО, артилерія, боєприпаси. Тож я вважаю, виходячи з того, що я почув сьогодні, що всі, включно зі Сполученими Штатами, збираються подвоїти зусилля і, якщо необхідно, подвоїти пошук ресурсів, яких Україна продовжує потребувати", – резюмував Блінкен, додавши, що на фоні цього дуже важливим є ухвалення Конгресом США допомоги Україні.

Щодо допомоги Україні від США, то історія тягнеться ще з минулого року, а саме від жовтня. Тоді президент США Джо Байден наполягав ухвалити законопроєкт щодо продовження допомоги Україні, Ізраїлю та країнам Індо-Тихоокеанського регіону, включаючи Тайвань, на 106 мільярдів доларів.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — Тайваню. Для остаточного схвалення, за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що голосування за допомогу Україні в США знову можуть відкласти на кілька тижнів. Раніше спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон говорив, що воно відбудеться одразу ж після 9 квітня, коли конгресмени повернуться з канікул.