Это нужно уже сейчас: Блинкен сделал важное заявление по военной помощи Украине

Российскому террористическому режиму помогают Иран, КНДР и Китай

США и союзники планируют удвоить усилия по поиску всего необходимого вооружения, оборудования и боеприпасов для Украины. Хотя Украина преуспела за последние месяцы, она держится огромными сверхусилиями, поэтому военная помощь от западных стран имеет огромное значение.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи министров иностранных дел НАТО. По его словам, Украина оттеснила российский Черноморский флот, привлекает частные инвестиции, удерживает фронт в условиях превосходства российских террористов в снарядах и живой силе.

"Но мы также знаем это: Украине срочно нужна дополнительная помощь. Мы слышали сегодня непосредственно от министра иностранных дел Кулебы, что каждый день без дальнейшей помощи ставит защитников Украины и ее гражданское население под еще большую опасность. Наша поддержка особенно важна, поскольку ряд стран помогает России развивать свою оборонно-промышленную базу и продолжать агрессию против Украины", – сказал он.

Блинкен напомнил, что поддержку российскому террористическому режиму оказывают Северная Корея и Иран. Кроме того, военная машина российского диктатора Владимира Путина получает помощь от Китая, хотя последний это активно отрицает.

"С точки зрения запасов оборудования, материалов – одна из вещей, о которой мы сегодня говорили, это то, что все возвращаются назад и немедленно и внимательно смотрят на то, что может быть доступным. Мы знаем, какие потребности в Украине: ПВО, артиллерия, боеприпасы. Поэтому я считаю, исходя из того, что я услышал сегодня, что все, включая Соединенные Штаты, собираются удвоить усилия и, если необходимо, удвоить поиск ресурсов, в которых Украина продолжает нуждаться", – резюмировал Блинкен, добавив, что на фоне этого очень важно принятие Конгрессом США помощи Украине.

Что касается помощи Украине от США, то история тянется еще с прошлого года, а именно с октября. Тогда президент США Джо Байден настаивал на принятии законопроекта о продлении помощи Украине, Израилю и странам Индо-Тихоокеанского региона, включая Тайвань, на 106 миллиардов долларов.

Документ предусматривает более 60 миллиардов долларов Украине, 14 миллиардов – Израилю и 4,83 миллиарда – Тайваню. Для окончательного одобрения за законопроект должен проголосовать Палата представителей, а затем документ должен подписать президент США Джо Байден.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что голосование за помощь Украине в США снова может быть отложено на несколько недель. Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон говорил, что оно состоится сразу после 9 апреля, когда конгрессмены вернутся с каникул.