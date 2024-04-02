"Ми висловилися дуже чітко": у Байдена відреагували на "поезію" Джонсона щодо змін допомоги Україні

В Білому домі не хочуть теоретизувати, а чекають від Джонсона виконання обов'язків

Спікер Палати представників Конгресу США, Майк Джонсон, 9 квітня повинен виставити на голосування конгресменів той законопроєкт, який вже схвалив Сенат. Саме такого кроку очікують від спікера в адміністрації президента Джозефа Байдена.

Про це заявила офіційний спікер Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу. Вона сказала, що не буде теоретизувати на тему, чи підпише Байден законопроєкт, який пропонує Джонсон, і де частина допомоги Україні йде у вигляді кредиту.

"Я не збираюся вдаватися до гіпотез. Ми висловилися дуже чітко. Ми вважаємо, що якщо спікер поставить на голосування додаток про національну безпеку — очевидно, що він включає Україну, гуманітарну допомогу, Ізраїль, Індо-Тихоокеанський регіон — він отримає більшість двопартійної підтримки в залі засідань Палати представників. Це все, що йому потрібно зробити", – сказала вона.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв поставити на голосування питання фінансової допомоги Україні. Це станеться, коли Конгрес повернеться після пасхальних канікул – тобто 9 квітня.

Джонсон надає перевагу виділенню коштів Києву у вигляді безвідсоткового кредиту, а не гранту без необхідності повернення. Така позиція збігається з думкою Дональда Трампа, через якого постійно блокується допомога Україні.

Нагадаємо, що Конгрес США ще з минулої осені не може дійти згоди щодо прохання президента Джо Байдена виділити нові кошти на фінансування допомоги Україні. Цього року Сенат США нарешті схвалив законопроєкт, що передбачає виділення близько 60 млрд нашій країні.