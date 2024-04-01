"Ми не можемо ухилитися": американський конгресмен дав прогноз щодо голосування за допомогу Україні

Якщо Джонсон висуне або той самий документ, або хоча б його прийнятну версію, законопроєкт отримає підтримку

Палата представників Конгресу США проголосує за надання військової допомоги Україні після Великодніх канікул, на початку квітня, у випадку, якщо спікер Палати Майк Джонсон виставить проєкт на голосування. В документу є сильна двопартійна підтримка.

Про це сказав конгресмен від Республіканської партії США, однопартієць Джонсона Майк Лоулер в ефірі CNN. Він зазначив, що схвалення допомоги Україні зараз є критично важливим для США та союзників.

"Ми є лідером вільного світу, і ми не можемо ухилитися від нашого обов’язку підтримувати та захищати демократії по всьому світу", – сказав Лоулер.

Майк Лоулер – один з тих, хто просуває так звану discharge petition, петицію, щоб виставити допомогу Україні в обхід Джонсона, та проголосувати за сенатський варіант законопроєкту. Втім, Лоулер пообіцяв, що якщо Джонсон висуне або той самий документ, або хоча б його прийнятну версію, законопроєкт отримає підтримку.

"Я сподіваюся, що спікер винесе на розгляд законопроєкт або змінену версію законопроєкту, щоб ми могли раз і назавжди гарантувати, що наші союзники отримають допомогу та підтримку, яких вони потребують", – підсумував він.

Як писав "Телеграф", спікера Палати представників США Майка Джонсона, через який зокрема гальмується допомога Україні, можуть усунути з посади після того, як він погодився винести документ на розгляд. Відповідне клопотання вже було подано – його автором стала ультраправа республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка неодноразово відзначалася проросійськими висловлюваннями.

Нагадаємо, Джонсон надає перевагу виділенню коштів Києву у вигляді безвідсоткового кредиту, а не гранту без необхідності повернення. Така позиція збігається з думкою Дональда Трампа, через який постійно блокується допомога Україні.

Доречі, питання надання військової допомоги Україні буде винесено на голосування найближчим часом. Цілком імовірно це відбудеться після 9 квітня, коли члени Палати представників Конгресу США повернуться з відпустки та, можливо, законопроєкт буде ухвалено до 22 квітня.