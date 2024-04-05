Потрібно тиснути: Кемерон закликав змусити США ухвалити допомогу Україні

Кемерон вважає, що Європа може відіграти ключову роль у тиску на Конгрес США

Європейські міністри закордонних справ повинні активно тиснути на спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона. Це дозволить змусити його оперативно поставити на голосування законопроєкт про допомогу Україні, який він вже довгий час блокує.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон, пише Politico. За словами Кемерона, міністри повинні робити це усіма доступними їм способами.

"Аби домогтися схвалення цього законопроєкту, важливо телефонувати або, в моєму випадку, йти особисто до спікера Палати представників Джонсона", – зазначив Кемерон.

Він також висловив переконання, що європейські дипломати мають відіграти ключову роль у тиску на спікера. Зараз думка про спроможність США підтримувати своїх союзників дуже сильно підірвана.

"Конгрес дійсно дослухається до думки інших і до того, на що спроможна Америка. Як на мене, найбільше змінити чинний наратив про Україну можуть 60 млрд доларів від США для неї", – підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку квітня Майк Джонсон обіцяє поставити на голосування питання щодо фінансової допомоги Україні, але після того, як Конгрес повернеться з двотижневої перерви.

Нагадаємо, що Конгрес США ще з минулої осені не може дійти згоди щодо прохання президента Джо Байдена виділити нові кошти на фінансування допомоги Україні. Цього року Сенат США нарешті схвалив законопроект, що передбачає виділення близько 60 млрд. нашій країні. Документ передали до Палати представників, але там його досі не винесли на розгляд. Проти сенатського законопроекту виступав речник Джонсон. Він вимагав, щоб у документі також були жорсткі заходи щодо охорони американських кордонів від мігрантів.