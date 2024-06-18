У Порошенка та путіна синхронно розкритикували Саміту миру, - експерт
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В російському кремлі та українській "Євросолідарності" користуються однаковими тезами щодо критики України у світі. Про це пише політичний експерт Валентин Гладких. Він наголошує: заяви кремля та "темники" для спікерів партії Порошенка щодо Саміту миру у Швейцарії – однакові.
"Оцінки Саміту миру, що у депутатів Порошенка, що у пропагандистів путіна – однакові. Це можна було б списати на випадковість, якби Порошенка раніше не ловили на подібних речах", — пише експерт.
Гладких показав, на його думку, "темник" для коментування Саміту миру представниками "Євросолідарності" і підкреслив: документ майже дослівно повторює тексти пропагандиста путіна Соловьйова.
- "Темник "Євросолідарності": "Саміт миру – власне миру нам не принесе. Три питання винесені на його розгляд не передбачають ні миру, ні навіть перемир’я, чи зупинки війни проти України".
- Пост російського пропагандиста Соловьйова: "Ничего общего с миром "мирный саммит" не имел. Урегулирование украинского кризиса так и не приближено ни на йоту", — наголошує Гладких.
Також, за словами експерта, представники "Євросолідарності", як і російські пропагандисти, мають поширювати тези про нібито нелегітимність Президента України та критикувати свою неучасть у Саміті.
- "Темник "Євросолідарності": "На Банковій мають розрахунок, що Саміт миру підтвердить легітимність Президента В.Зеленського та буде відповідати його амбіціям стати "світовим лідером".
- Пост російського пропагандиста Соловьйова: "Затея утратившего легитимность Зеленского настроить мировое большинство против России обернулась пшиком", — пише Гладких.
На думку експерта, і в Порошенка, і в путіна однаково заявляють, що Саміт миру провалився, бо там не було представників росії та "Євросолідарності".
- "Темник "Євросолідарності": "Результат Саміту миру був би більш вражаючим, якби влада відмовилась від партійного егоїзму і залучила до його підготовки всі дипломатичні сили, у тому числі від "Європейської Солідарності".
- Пост російського пропагандиста Соловьйова: "Все решения Саммита в отсутствие России просто бессмысленны. Реальная "формула мира" была предложена Президентом РФ Владимиром Путиным". Словом без братів-близнюків – Порошенка і Путіна Саміт "нє настаящій"!", — зазначив Гладких.
Експерт нагадав, що це не перший випадок, коли представники команди Порошенка та пропагандисти путіна, виступаючи із заявами проти України, звучать в унісон.
"Так, буквально за декілька днів до Саміту миру прессекретар путіна Пєсков і не прессекретар путіна Порошенко вийшли з однаковою критикою міжнародної діяльності України. Логіка подібних заяв і в кремля, і в Порошенка, на жаль, співпадає: чим гірше для України – тим краще для кремля та Порошенка. Проти останнього вже порушено кримінальне провадження за 111 статтею ККУ "держзрада". Судячи із дій Порошенка, цю статтю він відпрацьовує на 100%", — резюмує Гладких.
Як повідомлялось раніше, Порошенко та Пєсков надали однакові негативні оцінки "Конференції з відновлення України у Берліні та Саміту миру у Швейцарії.