У Порошенка та путіна синхронно розкритикували Саміту миру, - експерт

В російському кремлі та українській "Євросолідарності" користуються однаковими тезами щодо критики України у світі. Про це пише політичний експерт Валентин Гладких. Він наголошує: заяви кремля та "темники" для спікерів партії Порошенка щодо Саміту миру у Швейцарії – однакові.

"Оцінки Саміту миру, що у депутатів Порошенка, що у пропагандистів путіна – однакові. Це можна було б списати на випадковість, якби Порошенка раніше не ловили на подібних речах", — пише експерт.

Гладких показав, на його думку, "темник" для коментування Саміту миру представниками "Євросолідарності" і підкреслив: документ майже дослівно повторює тексти пропагандиста путіна Соловьйова.

"Темник "Євросолідарності": "Саміт миру – власне миру нам не принесе. Три питання винесені на його розгляд не передбачають ні миру, ні навіть перемир’я, чи зупинки війни проти України".

"Саміт миру – власне миру нам не принесе. Три питання винесені на його розгляд не передбачають ні миру, ні навіть перемир’я, чи зупинки війни проти України". Пост російського пропагандиста Соловьйова: "Ничего общего с миром "мирный саммит" не имел. Урегулирование украинского кризиса так и не приближено ни на йоту", — наголошує Гладких.

Також, за словами експерта, представники "Євросолідарності", як і російські пропагандисти, мають поширювати тези про нібито нелегітимність Президента України та критикувати свою неучасть у Саміті.

"Темник "Євросолідарності": "На Банковій мають розрахунок, що Саміт миру підтвердить легітимність Президента В.Зеленського та буде відповідати його амбіціям стати "світовим лідером".

"На Банковій мають розрахунок, що Саміт миру підтвердить легітимність Президента В.Зеленського та буде відповідати його амбіціям стати "світовим лідером". Пост російського пропагандиста Соловьйова: "Затея утратившего легитимность Зеленского настроить мировое большинство против России обернулась пшиком", — пише Гладких.

На думку експерта, і в Порошенка, і в путіна однаково заявляють, що Саміт миру провалився, бо там не було представників росії та "Євросолідарності".

"Темник "Євросолідарності": "Результат Саміту миру був би більш вражаючим, якби влада відмовилась від партійного егоїзму і залучила до його підготовки всі дипломатичні сили, у тому числі від "Європейської Солідарності".

"Результат Саміту миру був би більш вражаючим, якби влада відмовилась від партійного егоїзму і залучила до його підготовки всі дипломатичні сили, у тому числі від "Європейської Солідарності". Пост російського пропагандиста Соловьйова: "Все решения Саммита в отсутствие России просто бессмысленны. Реальная "формула мира" была предложена Президентом РФ Владимиром Путиным". Словом без братів-близнюків – Порошенка і Путіна Саміт "нє настаящій"!", — зазначив Гладких.

Експерт нагадав, що це не перший випадок, коли представники команди Порошенка та пропагандисти путіна, виступаючи із заявами проти України, звучать в унісон.

"Так, буквально за декілька днів до Саміту миру прессекретар путіна Пєсков і не прессекретар путіна Порошенко вийшли з однаковою критикою міжнародної діяльності України. Логіка подібних заяв і в кремля, і в Порошенка, на жаль, співпадає: чим гірше для України – тим краще для кремля та Порошенка. Проти останнього вже порушено кримінальне провадження за 111 статтею ККУ "держзрада". Судячи із дій Порошенка, цю статтю він відпрацьовує на 100%", — резюмує Гладких.

Як повідомлялось раніше, Порошенко та Пєсков надали однакові негативні оцінки "Конференції з відновлення України у Берліні та Саміту миру у Швейцарії.