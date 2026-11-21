Знайдіть приховане число: у простому рівнянні 3X + 8 = 29 є математична пастка
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Перевірте уважність на простому рівнянні
На перший погляд, рівняння 3X + 8 = 29 здається дуже легким. Однак навіть у такому завданні можна припуститися помилки, якщо неправильно перенести число в іншу частину рівняння або переплутати множення з діленням.
Такі завдання допомагають перевірити уважність і знання базових правил математики. Розберімося, яке число приховане за літерою X, як правильно його знайти та на якому етапі найчастіше помиляються. Детальніше написав "Телеграф".
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Як розв’язати рівняння 3X + 8 = 29
Спочатку потрібно перенести число 8 у праву частину рівняння. Під час перенесення знак змінюється з плюса на мінус:
3X = 29 − 8
Виконуємо віднімання:
3X = 21
Тепер обидві частини рівняння потрібно поділити на 3:
X = 21 ÷ 3
Отже, X = 7.
Де найчастіше можна припуститися помилки
Перша поширена помилка — неправильно перенести число 8. Якщо забути змінити знак із плюса на мінус, подальші обчислення будуть неправильними.
Друга помилка — переплутати ділення з множенням на останньому етапі. Оскільки X помножили на 3, щоб знайти невідоме число, потрібно 21 поділити на 3.
Як перевірити відповідь
Щоб переконатися, що розв’язання правильне, підставимо число 7 замість X у початкове рівняння:
3 × 7 + 8 = 29
21 + 8 = 29.
Ліва та права частини рівні, отже, відповідь правильна — 7.
Головне правило таких рівнянь: спочатку потрібно позбутися додавання або віднімання, виконавши відповідну дію з обома частинами рівняння, а потім знайти невідомий множник за допомогою ділення.
Раніше "Телеграф" пропонував читачам розв’язати математичний приклад 36 ÷ 6 × 3 та з’ясувати, у чому полягає прихована пастка й чому під час обчислень легко припуститися помилки.