Перевірте уважність на простому рівнянні

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На перший погляд, рівняння 3X + 8 = 29 здається дуже легким. Однак навіть у такому завданні можна припуститися помилки, якщо неправильно перенести число в іншу частину рівняння або переплутати множення з діленням.

Такі завдання допомагають перевірити уважність і знання базових правил математики. Розберімося, яке число приховане за літерою X, як правильно його знайти та на якому етапі найчастіше помиляються. Детальніше написав "Телеграф".

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Як розв’язати рівняння 3X + 8 = 29

Спочатку потрібно перенести число 8 у праву частину рівняння. Під час перенесення знак змінюється з плюса на мінус:

3X = 29 − 8

Виконуємо віднімання:

3X = 21

Тепер обидві частини рівняння потрібно поділити на 3:

X = 21 ÷ 3

Отже, X = 7.

Де найчастіше можна припуститися помилки

Перша поширена помилка — неправильно перенести число 8. Якщо забути змінити знак із плюса на мінус, подальші обчислення будуть неправильними.

Друга помилка — переплутати ділення з множенням на останньому етапі. Оскільки X помножили на 3, щоб знайти невідоме число, потрібно 21 поділити на 3.

Підстановка 7 у початкове рівняння підтверджує, що обидві його частини рівні Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як перевірити відповідь

Щоб переконатися, що розв’язання правильне, підставимо число 7 замість X у початкове рівняння:

3 × 7 + 8 = 29

21 + 8 = 29.

Ліва та права частини рівні, отже, відповідь правильна — 7.

Головне правило таких рівнянь: спочатку потрібно позбутися додавання або віднімання, виконавши відповідну дію з обома частинами рівняння, а потім знайти невідомий множник за допомогою ділення.

Раніше "Телеграф" пропонував читачам розв’язати математичний приклад 36 ÷ 6 × 3 та з’ясувати, у чому полягає прихована пастка й чому під час обчислень легко припуститися помилки.