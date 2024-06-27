11 абсурдних вимог Орбана до України: чому їх не реально втілити

Компроміс знайти не вийшло

Питання вступу України до ЄС залишається не вирішеним вже тривалий час, проте Угорщина продовжує "вставляти палки в колеса" та майже шантажувати нашу державу, вимагаючи виконання своїх 11 угод. Вперше опубліковано їх засекречений зміст, який має захищати права угорської меншини на Закарпатті.

"ЄвроПравда" стверджує, що непублічний статус угод прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана є категорично неприйнятним, адже Україна бере на себе міжнародні зобов’язання, зміст яких не розкривається.

Саме тому в матеріалі видання розкривається суть угод, які, за словами віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, Україна готова виконати на шляху до вступу в ЄС.

Перелік з 11 вимог Орбана:

Забезпечити на законодавчому рівні відсутність можливості одноосібного права директорів шкіл змінювати рішення щодо викладання певних предметів українською/угорською мовою (крім предметів "Українська мова", "Українська література" та "Історія України", викладання яких українською мовою передбачене відповідним законом). Забезпечити використання угорської мови в усьому освітньому процесі, у тому числі можливість використання угорської мови під час усіх інших заходів, зустрічей, засідань, а також у процесі створення іміджу закладу (у рекламі, на вебсайті тощо). Відновити на законодавчому рівні статус "школа національної меншини" з навчанням угорською мовою. Один з проблемних пунктів, але для Угорщини – один з ключових. Забезпечити право обрання мови навчання для вишів та закладів профтехосвіти, у тому числі приватних. Забезпечити можливість за заявою випускників шкіл отримати переклад угорською мовою завдань ЗНО та НМТ (крім завдань з української мови та літератури, іноземних мов). Використовувати поняття "населений пункт" та "адміністративна одиниця" в якості територіальної сфери застосування. Сторони домовилися про компроміс. Наявність відповідної відсоткової кількості населення не дає автоматичного права на використання мови, потрібне ще ухвалення відповідного рішення місцевою владою. Прохання не повʼязувати застосування мовних прав з рішенням будь-якого органу (як-от місцевої ради) за умови дотримання необхідного співвідношення чисельності населення, а забезпечити їх національній меншині відповідно до закону (з урахуванням даних останнього перепису населення – наразі 2001 року). Тут Угорщина, по суті, вимагає визнати всю Закарпатську область територією традиційного проживання угорців, із відповідними змінами, починаючи з двомовних вивісок навіть у тих пунктах, де угорці масово ніколи не проживали, або проживали колись, а зараз їх майже не лишилося. Умовою реалізації мовних прав національної меншини, що проживає на даній території "традиційно" (щонайменше 100 років), є принаймні 10% населення, а для "значної кількості" меншини – 15%. Просимо у випадку "традиційно" (щонайменше 100 років) проживаючої національної меншини скасувати умову наявності 10% населення. Мовні обмеження в повсякденному житті та непропорційне покарання за порушення мовних правил. Просимо на законодавчому рівні повністю зняти мовні обмеження у відображенні топонімів та географічних назв мовою національної меншини, у контактах з органами державної влади та в закладах охорони здоровʼя, під час спортивних заходів, в галузі туризму, а також щодо обовʼязкового відображення інформації українською мовою або використання субтитрів при поширенні будь-якої публічної інформації (наприклад, у кіно, театрі, на плакатах, у рекламі). Тут компроміс можливий. Скасування концепції культурної автономії. Просимо включити поняття культурної автономії в правову систему. Просимо забезпечити право вільного використання національної символіки та право вільно відзначати національні свята. Обмеження використання угорської мови в політичному житті, запровадження обовʼязкового володіння державною мовою в суспільному житті та скасування можливості незалежного політичного представництва. Просимо забезпечити вільне використання мов під час парламентських та місцевих виборів і референдумів, скасування умовностей щодо використання мови національної меншини в суспільному житті та забезпечити права на представництво в парламенті.

Це один з найпроблематичніших пунктів, адже у ньому Угорщина вийшла за межі навіть своєї концепції. Адже вона вимагає лише скасування змін, запроваджених після 2014 року. Також мова ведеться про реформу виборчої системи, аби представництво угорської меншини було у Верховній Раді.

Зауважимо, що гранична абсурдність не сподобалась і Будапешту, який вже почав давати сигнали про готовність від них відмовитися (хоч і не зняв вимогу повністю). Досягти компромісу у більшості вимог Орбана не можливо, але це питання ще не вирішено.

Ці вимоги офіційно не зафіксовані у переговорній рамці України з ЄС. Проте у січні цього року, коли міністр Сійярто привіз на переговори свій список, в Україні недооцінили те, яку вагу та зміст Угорщина у нього вкладає. Наразі ж його абсурдність видна неозброєним оком, але консультації за документом тривають.

Раніше "Телеграф" писав, що Єврорада погодила початок офіційних переговорів про вступ України до ЄС.