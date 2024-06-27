11 абсурдних вимог Орбана до України: чому їх не реально втілити
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Компроміс знайти не вийшло
Питання вступу України до ЄС залишається не вирішеним вже тривалий час, проте Угорщина продовжує "вставляти палки в колеса" та майже шантажувати нашу державу, вимагаючи виконання своїх 11 угод. Вперше опубліковано їх засекречений зміст, який має захищати права угорської меншини на Закарпатті.
"ЄвроПравда" стверджує, що непублічний статус угод прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана є категорично неприйнятним, адже Україна бере на себе міжнародні зобов’язання, зміст яких не розкривається.
Саме тому в матеріалі видання розкривається суть угод, які, за словами віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, Україна готова виконати на шляху до вступу в ЄС.
Перелік з 11 вимог Орбана:
- Забезпечити на законодавчому рівні відсутність можливості одноосібного права директорів шкіл змінювати рішення щодо викладання певних предметів українською/угорською мовою (крім предметів "Українська мова", "Українська література" та "Історія України", викладання яких українською мовою передбачене відповідним законом).
- Забезпечити використання угорської мови в усьому освітньому процесі, у тому числі можливість використання угорської мови під час усіх інших заходів, зустрічей, засідань, а також у процесі створення іміджу закладу (у рекламі, на вебсайті тощо).
- Відновити на законодавчому рівні статус "школа національної меншини" з навчанням угорською мовою. Один з проблемних пунктів, але для Угорщини – один з ключових.
- Забезпечити право обрання мови навчання для вишів та закладів профтехосвіти, у тому числі приватних.
- Забезпечити можливість за заявою випускників шкіл отримати переклад угорською мовою завдань ЗНО та НМТ (крім завдань з української мови та літератури, іноземних мов).
- Використовувати поняття "населений пункт" та "адміністративна одиниця" в якості територіальної сфери застосування. Сторони домовилися про компроміс.
- Наявність відповідної відсоткової кількості населення не дає автоматичного права на використання мови, потрібне ще ухвалення відповідного рішення місцевою владою. Прохання не повʼязувати застосування мовних прав з рішенням будь-якого органу (як-от місцевої ради) за умови дотримання необхідного співвідношення чисельності населення, а забезпечити їх національній меншині відповідно до закону (з урахуванням даних останнього перепису населення – наразі 2001 року). Тут Угорщина, по суті, вимагає визнати всю Закарпатську область територією традиційного проживання угорців, із відповідними змінами, починаючи з двомовних вивісок навіть у тих пунктах, де угорці масово ніколи не проживали, або проживали колись, а зараз їх майже не лишилося.
- Умовою реалізації мовних прав національної меншини, що проживає на даній території "традиційно" (щонайменше 100 років), є принаймні 10% населення, а для "значної кількості" меншини – 15%. Просимо у випадку "традиційно" (щонайменше 100 років) проживаючої національної меншини скасувати умову наявності 10% населення.
- Мовні обмеження в повсякденному житті та непропорційне покарання за порушення мовних правил. Просимо на законодавчому рівні повністю зняти мовні обмеження у відображенні топонімів та географічних назв мовою національної меншини, у контактах з органами державної влади та в закладах охорони здоровʼя, під час спортивних заходів, в галузі туризму, а також щодо обовʼязкового відображення інформації українською мовою або використання субтитрів при поширенні будь-якої публічної інформації (наприклад, у кіно, театрі, на плакатах, у рекламі). Тут компроміс можливий.
- Скасування концепції культурної автономії. Просимо включити поняття культурної автономії в правову систему. Просимо забезпечити право вільного використання національної символіки та право вільно відзначати національні свята.
- Обмеження використання угорської мови в політичному житті, запровадження обовʼязкового володіння державною мовою в суспільному житті та скасування можливості незалежного політичного представництва. Просимо забезпечити вільне використання мов під час парламентських та місцевих виборів і референдумів, скасування умовностей щодо використання мови національної меншини в суспільному житті та забезпечити права на представництво в парламенті.
Це один з найпроблематичніших пунктів, адже у ньому Угорщина вийшла за межі навіть своєї концепції. Адже вона вимагає лише скасування змін, запроваджених після 2014 року. Також мова ведеться про реформу виборчої системи, аби представництво угорської меншини було у Верховній Раді.
Зауважимо, що гранична абсурдність не сподобалась і Будапешту, який вже почав давати сигнали про готовність від них відмовитися (хоч і не зняв вимогу повністю). Досягти компромісу у більшості вимог Орбана не можливо, але це питання ще не вирішено.
Ці вимоги офіційно не зафіксовані у переговорній рамці України з ЄС. Проте у січні цього року, коли міністр Сійярто привіз на переговори свій список, в Україні недооцінили те, яку вагу та зміст Угорщина у нього вкладає. Наразі ж його абсурдність видна неозброєним оком, але консультації за документом тривають.
Раніше "Телеграф" писав, що Єврорада погодила початок офіційних переговорів про вступ України до ЄС.