11 абсурдных требований Орбана к Украине: почему их не реально воплотить

Компромисс найти не получилось

Вопрос вступления Украины в ЕС остается не решен уже долгое время, однако Венгрия продолжает "вставлять палки в колеса" и почти шантажировать наше государство, требуя выполнения своих 11 соглашений. Впервые опубликовано их засекреченное содержание, которое должно защищать права венгерского меньшинства в Закарпатье.

"ЕвроПравда" утверждает, что непубличный статус соглашений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана является категорически неприемлемым, ведь Украина берет на себя международные обязательства, содержание которых не раскрывается.

Именно поэтому в материале издания раскрывается суть соглашений, которые, по словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, Украина готова выполнить на пути вступления в ЕС.

Список из 11 требований Орбана:

Обеспечить на законодательном уровне отсутствие возможности единоличного права директоров школ изменять решение по преподаванию определенных предметов на украинском/венгерском языке (кроме предметов "Украинский язык", "Украинская литература" и "История Украины", преподавание которых на украинском языке предусмотрено соответствующим законом). Обеспечить использование венгерского языка во всем образовательном процессе, в том числе возможность использования венгерского языка во всех других мероприятиях, встречах, заседаниях, а также в процессе создания имиджа заведения (в рекламе, на вебсайте и т.д.). Восстановить на законодательном уровне статус "школа национального меньшинства" с обучением на венгерском языке. Один из проблемных пунктов, но для Венгрии – один из ключевых. Обеспечить право выбора языка обучения для вузов и учреждений профтехобразования, в том числе частных. Обеспечить возможность по заявлению выпускников школ получить перевод на венгерский язык задач ЗНО и НМТ (кроме заданий по украинскому языку и литературе, иностранным языкам). Использовать понятия "населенный пункт" и "административная единица" в качестве территориальной сферы применения. Стороны договорились о компромиссе. Наличие соответствующего процентного количества населения не дает автоматического права на использование языка, требуется еще принятие соответствующего решения местными властями. Просьба не связывать применение языковых прав с решением любого органа (например, местного совета) при условии соблюдения необходимого соотношения численности населения, а обеспечить их национальному меньшинству в соответствии с законом (с учетом данных последней переписи населения – в 2001 году). Здесь Венгрия, по сути, требует признать всю Закарпатскую область территорией традиционного проживания венгров с соответствующими изменениями, начиная с двуязычных вывесок даже в тех пунктах, где венгры массово никогда не проживали или проживали когда-то, а сейчас их почти не осталось. Условием реализации языковых прав национального меньшинства, проживающего на данной территории "традиционно" (по меньшей мере 100 лет), является по крайней мере 10% населения, а для "значительного количества" меньшинства — 15%. Просим в случае "традиционно" (не менее 100 лет) проживающего национального меньшинства отменить условие наличия 10% населения. Языковые ограничения в повседневной жизни и непропорциональное наказание за нарушение языковых правил. Просим на законодательном уровне полностью снять языковые ограничения в отображении топонимов и географических названий на языке национального меньшинства, в контактах с органами государственной власти и в учреждениях здравоохранения, во время спортивных мероприятий, в области туризма, а также относительно обязательного отображения информации на украинском языке или использования субтитров при распространении какой-либо публичной информации (например, в кино, театре, на плакатах, в рекламе). Здесь компромисс возможен. Отмена концепции культурной автономии. Просим включить понятие культурной автономии в правовую систему. Просим обеспечить право свободного использования национальной символики и свободно отмечать национальные праздники. Ограничение использования венгерского языка в политической жизни, введение обязательного владения государственным языком в общественной жизни и отмена возможности независимого политического представительства. Просим обеспечить свободное использование языков во время парламентских и местных выборов и референдумов, отмену условностей использования языка национального меньшинства в общественной жизни и обеспечить права на представительство в парламенте.

Это один из самых проблемных пунктов, ведь в нем Венгрия вышла за пределы своей концепции. Ведь она требует отмены изменений, введенных после 2014 года. Также речь идет о реформе избирательной системы, чтобы представительство венгерского меньшинства было в Верховной Раде.

Заметим, что предельная абсурдность не понравилась и Будапешту, уже начавшему давать сигналы о готовности от них отказаться (хотя он не снял требование полностью). Достичь компромисса в большинстве требований Орбана невозможно, но этот вопрос еще не решен.

Эти требования официально не зафиксированы в переговорной рамках Украины с ЕС. Однако в январе этого года, когда министр Сийярто привез на переговоры свой список, в Украине недооценили, как вес и содержание Венгрия в него вкладывает. Пока же его абсурдность видна невооруженным глазом, но консультации по документу продолжаются.

Ранее "Телеграф" писал, что Евросовет согласовал начало официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС.