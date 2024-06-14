Угорщина домоглася права не надавати гроші чи зброю для місії НАТО на підтримку України, зазначив він

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який пообіцяв не блокувати жодних рішень НАТО щодо України, заявив, що Альянс планує створити на території своїх країн три великі військові бази, з яких постачатиме зброю в Україну.

За його словами, НАТО також хоче створити місію в Україні, куди передаватиметься зброя з цих трьох "вузлів". Крім того, Альянс даватиме Україні гроші для протистояння російській агресії та навчатиме українських солдатів. Угорщина не хотіла брати участь у цьому, і цю проблему слід було вирішити, додав він.

Орбан наголосив, що Угорщина домоглася права не надавати гроші чи зброю для місії НАТО на підтримку України. Політик заявив, що "ми отримали все, що хотіли, натомість ми не блокуватимемо створення української місії".

Він додав, що "31 з 32 країн-членів НАТО хочуть перемогти росіян", маючи на увазі усіх членів Альянсу, крім своєї держави. Проте Угорщина вважає це помилкою.

"Позиція Угорщини полягає в тому, що це помилка. Навіть якщо це означає, що ми залишилися наодинці серед 32-х", – заявив угорський прем’єр.

Орбан зазначив, що перемога України не є необхідною. Проте попри це, НАТО все ще "сприяє війні, в той час, як Угорщина виступає на боці миру".

Він додав, що не хоче, аби "хоч один квадратний дюйм Угорщини став російською військовою мішенню". Натомість він відчуває, що Угорщину намагаються схилити до позиції, що "мир може бути вирішений війною".

Прем’єр Угорщини розповів про зустріч із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, зазначивши, що його мета була у тому, щоб "Угорщина залишалася островом миру". При цьому Орбан наголосив на тому, що Угорщина не має конфлікту з НАТО.

"Ми активно співпрацюємо з цією організацією, і за кордоном перебувають 1300 угорських солдатів, ми виконуємо завдання з охорони повітряного простору в кількох країнах і є експедиторами НАТО в кількох країнах Центральної Азії та Африки. НАТО — наш дім. Проте 31 країна НАТО хоче перемогти росіян, і вони хочуть допомогти в цьому українцям, і це єдиний спосіб покласти край війні. Ми переконані, що на полі бою немає рішення, і ми на стороні миру", — заявив він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Орбана, великого друга російського диктатора Володимира Путіна, за результатами виборів до Європейського парламенту з’явився серйозний політичний конкурент. Схоже, що вперше з 2010 року в Угорщині буде людина, яка зможе вигнати Орбана з резиденції уряду, який він займає вже 14-й рік.