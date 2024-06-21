Ще на крок ближче: Єврорада погодила початок офіційних переговорів про вступ України до ЄС

Також переговори розпочнуть і з Молдовою

У пʼятницю, 21 червня, країни ЄС офіційно схвалили початок переговорів про вступ з Україною та Молдовою. Вони мають початись вже наступного тижня — з 25 червня.

Це, як пише AFP, стане знаковою подією для двох країн на початку їхнього довгого шляху до приєднання до блоку. Зазначається, що міністри Європейського Союзу почнуть переговори спочатку з Україною, а потім з Молдовою в Люксембурзі у вівторок вдень.

Видання нагадує, що Україна та Молдова подали заяви на приєднання до ЄС після вторгнення Росії у 2022 році. Довгоочікуваний початок переговорів лише передує ймовірному багаторічному процесу реформ перед тим, як держави зможуть нарешті стати членами.

Для фактичного початку переговорів членам блоку ще потрібно було підписати формальні рамки процесу. Проте виконавчий орган ЄС цього місяця повідомив державам-членам, що Україна та Молдова виконали всі критерії, необхідні для початку переговорів.

Шлях України до ЄС

Водночас, як пише AFP, тиск, який спровокував подальші кроки щодо початку офіційних переговорів, зріс і на тлі того, Угорщина могла б загальмувати прогрес, коли в липні головуватиме в ЄС.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами посолки Естонії в Україні Аннелі Кольк, строки вступу України до Євросоюзу залежатимуть не лише від України, а від усіх 27 країн-членів та процедур об’єднання. Але, судячи зі швидкості реформ в Україні, можна припустити, що це займе десятиліття, як у випадку з іншими державами.