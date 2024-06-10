В Орбана з'явився серйозний конкурент: ЗМІ розповіли, хто може викинути путінського друга з Будапешту

Мадяр відомий тим, що зміг зробити майже неможливе – організував масштабні антиорбанські протести в Угорщині

В угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, великого друга російського диктатора Володимира Путіна, за результатами виборів до Європейського парламенту з'явився серйозний політичний конкурент. Схоже, що вперше з 2010 року в Угорщині буде людина, яка може вигнати Орбана з резиденції уряду, яку він займає вже 14-й рік.

Про це повідомляє Bloomberg. Мова йде про політичного новачка, угорського юриста Петера Мадяра, який очолює опозиційну партію TISZA. На виборах до Європарламенту орбанська партія "Фідес" набрала 44% голосів, тоді як партія Мадяра – неочікувано 31% голосів виборців.

Видання зазначає, що партію TISZA Мадяр, юрист, колишній дипломат і керівник державної компанії, заснував для виборів буквально в останню хвилину, оскільки йому активно намагалися завадити це зробити. Мадяр відомий тим, що під час кампанії він зміг зробити те, що раніше вважалося майже неможливим – він організував по всій країні наймасштабніші протести проти Орбана з 2010 року. Мадяр майстерно "підсвітив" корупцію орбанської кліки при владі та вивів на вулиці десятки тисяч людей.

Водночас Орбан активно намагався обмежити наслідки нещодавнього масштабного скандалу, який сколихнув усю його партію. Через цей скандал у відставку пішла президент країни Каталіна Новак – головний кандидат від "Фідес" на виборах до Європарламенту.

Таким чином, зараз Мадяр становить найбільшу загрозу для правління Орбана та його кліки. Орбаністів турбує, що результат Мадяра теоретично дозволяє йому не тільки позмагатися з Орбаном за посаду прем'єра, але й виграти цю боротьбу. Очевидно, що стратегія Орбана на мобілізацію виборців, яка побудована на "виборі" між війною та миром на тлі російського вторгнення в Україну, працює слабко.

Орбан, за правління якого в країні почали ставити пам'ятники поплічнику гітлерівського режиму, адміралу Міклошу Хорті, зображує себе як "миротворця", в той час, як взаємовідносини з членами Євросоюзу в Угорщини знаходяться на найнижчому рівні з моменту її вступу до блоку, а внутрішня політика натикається на глухе роздратування корумпованістю уряду та проросійським підлабузництвом прем'єра.

Як повідомляв "Телеграф", члени Європейського Союзу впадають у дедалі більшу лють через дії Угорщини. Зокрема, угорські представники блокують виділення 6,5 млрд євро термінової військової допомоги Україні, а ЄС досі не може затвердити щонайменше сім документів, які потрібні для надання Україні озброєння.

3 червня Бельгія запропонувала іншим країнам-членам Європейського Союзу позбавити проросійську Угорщину права голосу під час прийняття рішень в ЄС. Для цього до Угорщини пропонується застосувати статтю 7 Договору про Європейський союз – висловити країні недовіру. Її в цьому підтримала Австрія: австрійський представник Віктор Орбаннед жорстко розкритикував Угорщину та її політику.