"Захід хоче перемогти, але це безнадійно": Орбан анонсував військову місію НАТО в Україні, але є вагомий нюанс

Участь у такій співпраці є добровільною і не накладає на Угорщину жодних зобов'язань

У пʼятницю, 21 червня, премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що НАТО збирається провести військову місію в Україні, але Будапешт не братиме в ній участі. Раніше ми вже писали, що його країна працює над "перевизначенням" статусу членства в Альянс.

Про це угорський політик сказав в ефірі радіо Kossuth, передає місцеве ЗМІ Portfolio. Орбан при цьому зазначив, що російський президент Володимир Путін напав на Україну, порушуючи всі принципи міжнародного права, а Захід бачить у цьому можливість послабити Росію.

Він переконаний, що РФ можна перемогти ціною сотень тисяч життів. Проте питання полягатиме в тому, чи стане Україна країною НАТО.

"Захід хоче перемогти, але я думаю, що це безнадійно. Навіть якщо це вдасться, ціна буде настільки висока, що воно того не варте. Сотні тисяч українців і росіян загинули, майже мільйон дітей залишилися без батьків або не можуть працювати. Ціле покоління опиниться в безвихідній ситуації", — заявив Орбан.

За словами угорського політика, в Будапешта є угода з генеральним секретарем НАТО про те, що Угорщина не візьме участі в місії Альянсу в Україні.

"Є мінімальна мета, яку ми можемо досягти: у нас є угода з генеральним секретарем НАТО. НАТО матиме військову місію в Україні, але Угорщина не братиме в ній участі. Ми досягли угоди не тільки з генеральним секретарем, який йде, а й з генеральним секретарем НАТО, який приходить. Ніхто з НАТО не буде чинити тиск на Угорщину", — додав Орбан.

До того ж, угорські журналісти зазначають, що НАТО не готується до військової місії в Україні в прямому сенсі цього слова, але військовий альянс буде поглиблювати співробітництво між країнами-членами в координації підтримки та навчання для України. Участь у такій співпраці є добровільною і не накладає на Угорщину жодних зобов'язань, тому Угорщині не потрібні особливі гарантії, щоб відмовитися від участі.

Варто зазначити, що Угорщина не підтримує вступ України до НАТО та ЄС. Крім того, угорська влада робить неоднозначні заяви щодо війни Росії проти України. Будапешт не надав Україні військової допомоги, а також, за повідомленнями ЗМІ, заборонив транзит зброї через територію країни.

Також "Телеграф" неодноразово писав, що Віктор Орбан в бік України зробив чимало заяв. До прикладу, нещодавно він хоч і пообіцяв не блокувати жодних рішень НАТО щодо нашої країни, але при цьому заявив, що Альянс планує створити на території своїх країн три великі військові бази, з яких постачатиме зброю в Україну.

Неоднозначні заяви щодо України робив ще один угорський політик. Раніше "Телеграф" писав, що голова МЗС Угорщини Петер Сійярто в інтервʼю провладному білоруському виданню заявляв, що не бачать сенсу їхати на Саміт миру до Швейцарії, бо там не буде представлена Росія. А також додав і те, що ця війна йде між Україною та Росією, тому вона не є "своєю" для Будапешта.