З протестами і сльозогінним газом у Франції оголосили результати парламентських виборів: як вони вплинуть на ситуацію в Україні

"Телеграф" розповів, хто і як ставиться до війни у нашій країні

У понеділок, 8 липня, у Франції опубліковано результати другого туру парламентських виборів. За попередніми даними перше місце посів лівий "Новий народний фронт" (178 місць).

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ Франції.

Усередині лівих голоси розподілилися приблизно так:

Вкрай ліва партія "Непокірна Франція" — 71-75 мандатів (виступає за закінчення війни в Україні)

соціалісти – 64-65 місць (підтримують політику Макрона по Україні)

"зелені" — 33 депутати (підтримують політику Макрону щодо України)

комуністи – 9 місць

понад 10 депутатів обрано як "безпартійні ліві"

Друге місце посів центристський блок Макрона "Разом" (156 депутатів). На третьому – праве "Національне об'єднання" Ле Пен (142 мандати).

Вибори у Франції — як вплине на ситуацію в Україні

Варто зазначити, що до лівого блоку входять чотири партії — одна з яких "Нескорена Франція" Жана-Люка Меланшона. Вона виступає проти Макрона та його політики щодо України, вимагаючи укласти компромісний мир між Україною та Росією. Також Меланшон не менш жорсткий ніж Ле Пен виступає проти відправлення французьких військ в Україну. У цілому нині Меланшон різко критично ставиться до Макрону.

Але є в "Новому народному фронті" і дві цілком системні політсили — соціалісти та "зелені". Вони – за продовження допомоги Києву. І на двох, судячи з даних екзитполу, матимуть у парламенті більше місць, ніж "Нескорена Франція" та комуністи (близько 100 місць проти 80-90 — см графіку).

І вони можуть розгорнути "Новий народний фронт" до коаліції з Макроном. Одного з лідерів соціалістів — колишнього президента Франції Олланда вже називають потенційним прем'єром від гіпотетичної коаліції лівих і Макрона.

Проте є й інший сценарій – коли коаліцію між "Новим народним фронтом" та партією Макрона створити не вдасться тривалий час.

У такому разі, Францією, за моделлю Нідерландів (де праві перемогли ще в листопаді, але довго не могли створити коаліцію) продовжуватиме керувати старий уряд — нехай і в статусі в.о. (Прем'єр Атталь вже подав у відставку).

А у разі затяжного політичного глухого кута в парламенті Макрон зможе знову його розпустити. Натомість перемога лівих у Франції не пройде безвісти. Найімовірніше, зросте вплив Жан-Люка Меланшона, який є найяскравішою фігурою "Нового народного фронту".

Що відомо про Меланшона?

По Україні позиція Меланшона, є досить позасистемною. Хоча вторгнення Росії він і засудив.

Що цікаво, декілька років тому Меланшон добре ставився до Росії. Під час свого візиту до Москви у 2018 році навіть брав участь у марші "Безсмертного полку". А в наступні роки закликав припинити антиросійську і пронатовську істерію в ім'я миру в Європі.

Потім він розкритикував Кремль за вторгнення. Але на початку війни виступав проти постачання важких озброєнь в Україну, "щоб не стати співучасником українського конфлікту".

Також Меланшон був і проти швидкого ухвалення України до ЄС — через необхідність багато вкладати в Україну і щось робити з напливом дешевої робочої сили звідти.

У лютому 2024 року Меланшон виступив проти відправки в Україну французьких військ, до чого тоді почав закликати Макрон. Меланшон назвав цю ідею "божевіллям" і закликав домовитися про мир.

"Відправка військ в Україну зробить нас воюючою стороною. Війна з Росією була б божевіллям. Ця войовнича словесна ескалація однієї ядерної держави проти іншої великої ядерної держави вже є безвідповідальним вчинком. Необхідно попросити парламент сказати "ні". Ні війні! Настав час домовитися про мир". в Україні із взаємними умовами безпеки!", — написав тоді Меланшон у Х.

Наприкінці березня Меланшон заявив, що лише його партія "Нескорена Франція" зможе врятувати світ у Європі від "паліїв війни".

"Військового виходу з війни в Україні немає. Якщо ви не хочете війни, голосуйте за нас", — заявив він, коментуючи слова Макрона про можливість відправлення військ до України.

Меланшон також закликав до компромісного світу в Україні: "Не може бути іншого результату, крім того, за якого немає переможців і тих, хто програв, який дає кожній із двох сторін взаємні гарантії".

Він тоді назвав три умови для міцного світу: "негайне та постійне" припинення вогню, референдум в Україні та Росії після завершення мирних переговорів та демілітаризовані зони навколо атомних електростанцій.

Меланшон також розкритикував плани влади Європи щодо збільшення виробництва зброї та боєприпасів після початку війни в Україні.

При цьому журнал Spectator напередодні виборів у Франції зазначав, що не всі члени блоку Меланшона поділяють цю позицію: Соціалістична партія та "зелені" підтримують постачання зброї Києву.

Однак, "ні Меланшон, ні Ле Пен, швидше за все, не дозволять Макрону продовжувати фінансову та матеріальну підтримку України", писав Spectator у червні, напередодні першого туру виборів — коли вже було відомо, що і ліві, і праві зміцнять свої позиції за підсумками голосування.

Тим часом у Франції розпочалися протести після попередньої перемоги лівих на виборах. Про це пише Le Figaro.

У Парижі близько 8000 людей вийшли на площу Республіки. Протестувальники атакували поліцію, знищували майно та запускали феєрверки. Правоохоронці відповіли сльозогінним газом і шумовими гранатами.

Раніше "Телеграф" писав, що французька політик та лідер ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен негативно відреагувала на підтримку з боку Росії.