Дострокові вибори у Франції: проросійська партія Ле Пен на першому місці

Партія Макрона відстає від Ле Пен майже на 10 відсотків голосів виборців

На дострокових виборах у Франції ультраправа партія Марін Ле Пен "Національне об'єднання" має перше місце з попереднім результатом у 32,2% голосів. Партію Ле Пен пов'язують з російським терористичним режимом, а офіційний лідер партії Жордан Барделла вже публічно заявляв, що у випадку, якщо стане прем'єром, відмовиться від надання Україні далекобійної зброї.

Про попередні результати повідомляють французські ЗМІ із посиланням на дані екзитполів. Зазначається, що партія президента Еммануеля Макрона "Відродження" демонструє значно гірші показники.

Так, "Відродження", згідно з даними екзитполів, займає третє місце з результатами у 21,5% голосів виборців. На другому місці перебуває коаліція лівих "Новий Народний фронт" з 29,1% голосів виборців.

Нагадаємо, що на початку червня президент Франції Еммануель Макрон, стикнувшись з нищівною поразкою своєї партії на виборах до Європейського парламенту, пішов на відчайдушний крок: розпустив Національні збори та призначив позачергові вибори.

До Національних зборів входять 577 депутатів. У першому турі виборів 30 червня французькі виборці обиратимуть одного з кандидатів у депутати у своєму окрузі. Якщо жоден із них не набирає понад 50% голосів за умови участі не менше, аніж чверті зареєстрованих виборців, все вирішується 7 липня. Перемагає кандидат із найкращим результатом. Щоб здобути більшість, партії необхідно отримати 289 місць.