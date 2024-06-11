Макрон хоче піти у відставку? ЗМІ дізнались подробиці приватних розмов

Єлісейський палац вже поспішив з заявою

Президент Франції Еммануель Макрон на тлі провалу його партії на виборах у Європарламент останніми тижнями обговорював свою відставку з одним зі співрозмовників. У такий спосіб він хотів би покращити шанси його блоку на перемогу.

Проте вже у вівторок, 11 липня, вранці Єлісейський палац поспішив заперечити ці повідомлення. Про це пише Europe 1.

"Відставка президента — це не табу. Так, сьогодні ми повинні передбачити всі сценарії. Він готовий пожертвувати закінченням свого п’ятирічного терміну", — каже один із близьких до президента людей (у разі відставки Макрон не зможе знову балотуватися у президенти, оскільки це — його другий термін).

Зазначається, що якщо це, очевидно, не найкращий варіант, перспектива відставки президента може бути використана в цій кампанії для драматизації майбутніх виборів. І це показало б Макрона, як політика, який може ухвалювати сміливі рішення.

Проте, за словами джерел видання, в оточенні президента Франції вважають це не найкращим варіантом.

Нагадаємо, "Телеграф" підвів п’ять головних підсумків євровиборів і розповів, чого очікувати далі. Зокрема, коаліція груп (проукраїнська), яка існувала минулі п’ять років, зберігає свою перевагу. Центристська Європейська народна партія (ЄНП) стане найбільшою політичною групою в новому скликанні; разом з ліберальною "Оновити Європу" (Renew Europe) та соціал-демократами (S&D) вони матимуть приблизно 403 з 720 мандатів.