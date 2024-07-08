С протестами и слезоточивым газом во Франции объявили результаты парламентских выборов: как они повлияют на ситуацию в Украине

"Телеграф" рассказал, кто и как относится к войне в нашей стране

В понедельник, 8 июля, во Франции опубликованы результаты второго тура парламентских выборов. По предварительным данным, первое место занял левый "Новый народный фронт" (178 мест).

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Франции.

Внутри левых голоса распределились примерно так:

Крайняя левая партия "Непокорная Франция" — 71-75 мандатов (выступает за окончание войны в Украине)

социалисты – 64-65 мест (поддерживают политику Макрона по Украине)

"зеленые" — 33 депутата (поддерживают политику Макрона в отношении Украины)

коммунисты – 9 мест

более 10 депутатов избраны как "беспартийные левые"

Второе место занял центристский блок Макрона "Итого" (156 депутатов). На третьем – правое "Национальное объединение" Ле Пен (142 мандата).

Выборы во Франции как повлияет на ситуацию в Украине

Стоит отметить, что в левый блок входят четыре партии — одна из которых "Непокоренная Франция" Жана-Люка Меланшона. Она выступает против Макрона и его политики в отношении Украины, требуя заключить компромиссный мир между Украиной и Россией. Также Меланшон не менее жесткий, чем Ле Пен, выступает против отправления французских войск в Украину. В целом Меланшон резко критично относится к Макрону.

Но есть в "Новом народном фронте" и две вполне системные политсилы — социалисты и "зеленые". Они – за продление помощи Киеву. И на двоих, судя по данным экзитпола, будут иметь в парламенте больше мест, чем "Непокоренная Франция" и коммунисты (около 100 мест против 80-90 см графика).

И они могут развернуть "Новый народный фронт" в коалицию с Макроном. Одного из лидеров социалистов — бывшего президента Франции Олланда уже называют потенциальным премьером гипотетической коалиции левых и Макрона.

Однако есть и другой сценарий – когда коалицию между "Новым народным фронтом" и партией Макрона создать не удастся долгое время.

В таком случае Францией по модели Нидерландов (где правые победили еще в ноябре, но долго не могли создать коалицию) будет продолжать руководить старое правительство — пусть и в статусе и.о. (премьер Атталь уже подал в отставку).

А в случае затяжного политического тупика в парламенте Макрон сможет снова его распустить. Победа левых во Франции не пройдет без вести. Скорее всего, возрастет влияние Жан-Люка Меланшона, являющегося самой яркой фигурой "Нового народного фронта".

Что известно о Меланшоне?

По Украине позиция Меланшона достаточно внесистемная. Хотя вторжение России он и осудил.

Что интересно, несколько лет назад Меланшон хорошо относился к России. Во время своего визита в Москву в 2018 году даже участвовал в марше "Бессмертного полка". А в последующие годы призвал прекратить антироссийскую и пронатовскую истерию во имя мира в Европе.

Затем он подверг критике Кремль за вторжение. Но в начале войны выступал против поставок тяжелых вооружений в Украину, "чтобы не стать соучастником украинского конфликта".

Также Меланшон был против быстрого принятия Украины в ЕС — из-за необходимости много вкладывать в Украину и что-то делать с наплывом дешевой рабочей силы оттуда.

В феврале 2024 года Меланшон выступил против отправки в Украину французских войск, к чему начал призывать Макрон. Меланшон назвал эту идею "безумием" и призвал договориться о мире.

"Отправка войск в Украину сделает нас воюющей стороной. Война с Россией была бы безумием. Эта воинственная словесная эскалация одного ядерного государства против другого крупного ядерного государства уже является безответственным поступком. Необходимо попросить парламент сказать "нет". Нет войне! Пора договориться о мире ". в Украине со взаимными условиями безопасности!", — написал тогда Меланшон в Х.

В конце марта Меланшон заявил, что только его партия "Непокоренная Франция" сможет спасти мир в Европе от "поджигателей войны".

"Военного выхода из войны в Украине нет. Если вы не хотите войны, голосуйте за нас", — заявил он, комментируя слова Макрона о возможности отправки войск в Украину.

Меланшон также призвал к компромиссному миру в Украине: "Не может быть иного результата, кроме того, при котором нет победителей и проигравших, дающих каждой из двух сторон взаимные гарантии".

Он назвал три условия для крепкого мира: "немедленное и постоянное" прекращение огня, референдум в Украине и России после завершения мирных переговоров и демилитаризованные зоны вокруг атомных электростанций.

Меланшон также подверг критике планы властей Европы по увеличению производства оружия и боеприпасов после начала войны в Украине.

При этом журнал Spectator в преддверии выборов во Франции отмечал, что не все члены блока Меланшона разделяют эту позицию: Социалистическая партия и "зеленые" поддерживают поставки оружия Киеву.

Однако "ни Меланшон, ни Ле Пен, скорее всего, не позволят Макрону продолжать финансовую и материальную поддержку Украины", писал Spectator в июне, накануне первого тура выборов — когда уже было известно, что и левые, и правые укрепят свои позиции по итогам голосования.

Между тем, во Франции начались протесты после предварительной победы левых на выборах. Об этом пишет Le Figaro.

В Париже около 8000 человек вышли на площадь Республики. Протестующие атаковали полицию, уничтожали имущество и запускали фейерверки. Правоохранители ответили слезоточивым газом и шумовыми гранатами.

Ранее "Телеграф" писал, что французский политик и лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен негативно отреагировала на поддержку со стороны России.