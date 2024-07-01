Вибори у Франції: в Парижі почалися протести через перемогу ультраправих Ле Пен

Численні мітингувальники на столичній площі у Парижі кричать "Фашисти геть!"

У Парижі ввечері 30 червня спалахнули масові протести через перемогу на позачергових виборах до парламенту проросійської ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен. На протести вийшли численні прихильники лівих політичних сил, альянс яких зайняв друге місце у першому турі виборів.

Про це повідомляє France 24. Зазначається, що на площі Республіки протестують прихильники "Нового народного фронту", до складу якого входять соціалісти, комуністи, "зелені" та ліва партія "Франція нескорена".

Серед мітингувальників переважно молодь. Протестувальники вважають, що результати виборів розчаровують, супроводжуючи протести гаслами "Фашисти геть!", спрямованими на ультраправих. Журналісти, які поговорили з мітингувальниками, пишуть, що ті збираються проводити протести постійно до моменту проведення другого туру виборів, щоб змусити людей припинити голосувати за проросійську ультраправу партію.

Нагадаємо, що на дострокових виборах у Франції ультраправа партія Марін Ле Пен "Національне об'єднання" має перше місце з попереднім результатом у 32,2% голосів. Партію Ле Пен пов'язують з російським терористичним режимом, а офіційний лідер партії Жордан Барделла вже публічно заявляв, що у випадку, якщо стане прем'єром, відмовиться від надання Україні далекобійної зброї.