Notre éléphante: Марін Ле Пен звинуватила Росію у втручанні у вибори у Франції: подробиці

Лідер ультраправої партії не вірить у підтримку Росії

Французька політик та лідер ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен негативно відреагувала на підтримку з боку Росії. Вона звинуватила МЗС країни у провокації та втручанні у справи Франції.

Про це Марін Ле Пен заявила в ефірі телеканалу TF1. Вона вважає, що Кремль насправді не зацікавлений у її перемозі.

"Коли робиться настільки показний і провокаційний твіт, це можна розцінювати як форму втручання у справи Франції. Москва не зробила б такої публікації, якби була зацікавлена у моїй перемозі", — заявила Ле Пен в ефірі TF1.

Також політик наголосила, що вона та члени її партії у ході передвиборчої кампанії публічно висловили підтримку Україні. При цьому чітко окреслили її межі. Зокрема, Лі Пен проти відправлення французьких військових до України у будь-якому форматі. Нагадаємо, що партія "Національне об’єднання" перемогла у першому турі виборів до парламенту. Другий тур відбудеться 7 липня.

Цій заяві Марін Лі Пен передував пост у Twitter МЗС Росії, в якому було сказано, що народ Франції нібито хоче відійти від співпраці зі США та ЄС.

"Народ Франції прагне суверенної зовнішньої політики, що відповідає його національним інтересам, і відмови від диктату Вашингтона і Брюсселя. Французькі чиновники не можуть ігнорувати такі настрої серед громадян", — написало російське відомство, додавши фото Марін Лі Пен.

Раніше Марін Лі Пен попри свою ультраправу позицію розкритикувала президента РФ Володимира Путіна його війну проти України. У своєму акаунті Twitter вона написала, що Росія розв’язала війну проти Європи.

"Вторгнувшись в Україну 24 лютого 2022 року, Росія розв’язала війну на порозі ЄС і геополітичну кризу, яка, можливо, є найдраматичнішою за останні 20 років", — сказала вона в парламенті.

Хоча ще у 2017 році вона особисто зустрічалася з Путіним та запевняла, що він не зможе розв’язати війну.

"Якщо ви кажете, що Росія є військовою небезпекою для інших країн Європи, я думаю, що ви помиляєтеся в аналізі ситуації", — говорила голова французьких вкрай правих в інтерв’ю CNN у лютому 2017 року.

У цьому ж інтерв’ю вона підтримала анексію Криму і заявила, що частина жителів півострова "почуються росіянами". Щобільше, за її словами, "захоплення Криму не було".

Водночас французьку політикиню називають "другом Путіна". Частина її зовнішньополітичної програми — "стратегічне зближення НАТО та Росії після закінчення війни". Також вона назвала відправлення французьких військових до України "червоною рискою", яку її партія, у разі перемоги на виборах, не дозволить перетнути.

"Підтвердивши, що відправка наземних військ не виключена, Еммануель Макрон зробив ще один крок до спільної війни. Пане прем’єр-міністр, чи доведете ви до президента республіки голос мільйонів французів, стурбованих цими коментарями?", — сказала вона.

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