Зеленський просить, Байден вагається: у Білому Домі стався розкол через удари по РФ

Найбільше сумнівів у Пентагона та розвідки

Питання використання Україною американської зброї для ударів по території Росії розкололо адміністрацію американського президента Джо Байдена. Державний департамент більш відкритий до прохань Києва, тоді як Пентагон та розвідка застерігають від такого кроку.

Представники оборонного відомства США наполягають на тому, що Києву слід зосередитися на використанні західного озброєння для захисту східних і північних регіонів України та збереження доступу до Чорного моря. Про це пише Financial Times.

Міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі контактної групи по Україні на авіабазі Рамштайн висловив сумніви щодо вирішального значення окремих видів озброєнь. з

"Я не вірю, що якась одна конкретна можливість матиме вирішальне значення… ми знаємо, що росіяни фактично вивели свої літаки, що використовують плануючі бомбардувальники, за межі радіуса дії ATACMS", — заявив Остін.

За оцінками Пентагону, які наводить видання, близько 90 відсотків російських літаків були передислоковані на аеродроми, розташовані на відстані не менше 300 км від контрольованої Україною території. Це виводить їх за межі зони дії американських ракетних комплексів ATACMS, надання яких Україні все ще залишається предметом дискусій.

Джерела Financial Times в адміністрації Байдена зазначають, що дебати щодо використання американської зброї для ударів по території РФ тривають, і остаточне рішення ще не прийнято. Прихильники більш агресивного підходу вважають, що такі удари могли б суттєво вплинути на хід конфлікту, тоді як противники застерігають від ризику подальшої ескалації.

Україна неодноразово просила зняти обмеження на використання західної далекобійної зброї. Київ хоче атакувати російські військові об'єкти, які є критичними для ведення війни Москвою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Україна може отримати далекобійні ракети до F-16. Проте терміни можливої передачі ракет у США не називають.