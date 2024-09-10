"Готові до дій": у США розповіли, як дадуть відповідь на передачу Росії іранських ракет

У Вашингтоні пригрозили Ірану відповіддю

США готові вжити "серйозних заходів" після того, як Іран передав Росії балістичні ракети. Тим часом МЗС України викликало тимчасового повіреного у справах Ірану.

Як повідомив заступник спікера Державного департаменту Ведант Патель, у Вашингтоні "надзвичайно стурбовані" інформацією про постачання ракет. Він також зазначив, що США зв’язалися з партнерами з "Великої сімки".

"Ми ясно дали зрозуміти з нашими партнерами щодо G7, що готові до дій, які можуть призвести до серйозних наслідків", — сказав він.

Патель не став уточнювати про які саме дії та наслідки йдеться.

На тлі цього в українському МЗС повідомили, що попередили Іран у "жорсткій формі" про наслідки постачання ракет Росії.

"Іранському дипломату було передано відповідний коментар МЗС України від 7 вересня та у жорсткій формі висловлено попередження про те, що підтвердження факту постачання Іраном балістичного озброєння державі-агресору матиме руйнівні та непоправні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин", — повідомили у відомі.

Як повідомлялося раніше, 9 вересня Тегеран підтвердив, що передав російській армії балістичні ракети в обмін на сою та пшеницю.