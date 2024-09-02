Зеленський має останній шанс переконати Байдена щодо ударів зброєю США по РФ

США все ще не дозволяють бути по Росії своєю зброєю

Президент України Володимир Зеленський матиме останній шанс переконати американського колегу Джо Байдена надати дозвіл завдавати ударів західній зброї по російських об’єктах. Їхня зустріч може відбутися на полях сесії ГА ООН, яка розпочнеться 10 вересня.

Про це повідомило західне видання The Economist. Там зазначають, що це буде остання зустріч Зеленського з Байденом, оскільки у США наближаються президентські вибори, які мають відбутися 5 листопада.

Видання нагадує, що США дозволили застосовувати проти російських об’єктів артилерію та ракети GMLRS до установок HIMARS. Однак далекобійну зброю, на кшталт ATACMS, для цих цілей використовувати не дозволялося.

Крім того, нещодавно стало відомо, що Білий дім також не дозволив Парижу та Лондону дати дозвіл на застосування з цією метою крилатих ракет свого виробництва, оскільки вони містять у собі компоненти американського виробництва.

При цьому видання зазначає, що в зоні поразки ATACMS знаходиться 250 військових об’єктів РФ, серед яких 17 аеродромів, які використовуються окупантами для регулярних ударів по Україні. Інші об’єкти є військові бази, логістичні центри, склади і т.д.

Як повідомлялося раніше, головний дипломат Європейського союзу Жозеп Боррель після масштабного російського удару по Україні 26 серпня закликав Захід скасувати всі обмеження щодо застосування свого озброєння для ударів по об’єктах у російському тилу.