Байден передумав? Україна може отримати далекобійні ракети до F-16

Терміни можливої передачі ракет у США не називають

США "відкриті" для відправки в Україну далекобійних крилатих ракет JASSM на винищувачі F-16. Схоже, Білий дім готовий змінити свої принципи після, як він зазначив, успішного наступу ЗСУ на території Росії.

Про це повідомляє Politico. Але остаточного рішення про відправку ракет класу "повітря-земля" поки що не прийнято.

Як зазначає видання, посилаючись на одного з чиновників, адміністрація Байдена зараз опрацьовує складні рішення та вивчає можливості передачі чутливих технологій. Також вивчається можливість, щоб українські літаки F-16 технічно могли запускати ракету, яка важить 1000 кг та несе боєголовку вагою 500 кг.

При цьому у Пентагоні відмовилися коментувати передачу ракет Україні.

"Ми розглядаємо низку варіантів задоволення потреб України у допомозі у сфері безпеки, однак у нас немає інформації, яку ми могли б надати", — заявив представник Пентагону Джефф Юргенсен.

Виходячи з цієї інформації, ракета JASSM є останньою у довгому списку сучасної зброї, передавати яку колись категорично відмовлялися у США. Деякі члени Конгресу навпаки звинувачують адміністрацію Байдена в повільності щодо передачі Києву необхідного для перемоги озброєння.

"Ракети повітряного базування нададуть українським військово-повітряним силам можливість, яку мають лише деякі інші країни: запуск крилатої ракети на відстань понад 200 миль (320 км — ред.) з американського винищувача четвертого покоління", — додали у виданні.

Також "Телеграф" розповідав про те, що ЗСУ могли використовувати британські танки для наступу у Курській області. Влада країни прокоментувала цю інформацію.