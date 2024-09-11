Зеленский просит, Байден колеблется: в Белом Доме произошел раскол из-за ударов по РФ

Больше всего сомнений у Пентагона и разведки

Вопрос использования Украиной американского оружия для ударов по территории России расколол администрацию американского президента Джо Байдена. Государственный департамент более открыт к просьбам Киева, тогда как Пентагон и разведка предостерегают от такого шага.

Представители оборонного ведомства США настаивают на том, что Киеву следует сосредоточиться на использовании западного вооружения для защиты восточных и северных регионов Украины и сохранения доступа к Черному морю. Об этом пишет Financial Times.

Министр обороны США Ллойд Остин во время встречи контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн выразил сомнения в решающем значении отдельных видов вооружений.

"Я не верю, что какая-то одна конкретная возможность будет иметь решающее значение… мы знаем, что россияне фактически вывели свои самолеты, использующие планирующие бомбардировщики, за пределы радиуса действия ATACMS", — заявил Остин.

По оценкам Пентагона, которые приводит издание, около 90 процентов российских самолетов были передислоцированы на аэродромы, расположенные на расстоянии не менее 300 км от контролируемой Украиной территории. Это выводит за пределы зоны действия американских ракетных комплексов ATACMS, предоставление которых Украине все еще остается предметом дискуссий.

Источники Financial Times в администрации Байдена отмечают, что дебаты по использованию американского оружия для ударов по территории РФ продолжаются, и окончательное решение еще не принято. Сторонники более агрессивного подхода считают, что такие удары могли бы существенно повлиять на ход конфликта, в то время как противники предостерегают риск дальнейшей эскалации.

Украина не раз просила снять ограничения на использование западного дальнобойного оружия. Киев хочет атаковать российские военные объекты, критичные для ведения войны Москвой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Украина может получить дальнобойные ракеты к F-16. Однако сроки возможной передачи ракет в США не называются.