Чи є загроза російського ядерного удару вже сьогодні?

Росія продовжує нагнітати обстановку в світі

У вівторок, 19 листопада, російський "президент" Володимир Путін остаточно затвердив оновлену ядерну доктрину Російської Федерації. Це сталось після того, як президент США Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів вглиб Росії американськими ракетами ATACMS.

Про те, чи існує вже сьогодні загроза російського ядерного удару, в коментарі "Телеграфу" розповів український політолог Олексій Голобуцький. На думку експерта, в першу чергу нова російська доктрина спрямована на країни Заходу — Україну цим вже не залякаєш.

– Проблема в тому, що підписані три угоди між Україною і Росією з приводу кордонів, з приводу дружби, з приводу інших речей. Був Будапештський меморандум, було безліч запевнень самого Путіна, що він ніколи не почне війну з Україною. Чомусь це, коли було перекреслено в 2014, а потім повністю викинуто в 2022 році, нікого не дивує. Путіну, якщо захоче покінчити з людством, не потрібні жодні дозволи. Він собі дозволив бити у відповідь на цю далекобійну зброю в цій доктрині, — сказав Голобуцький.

Він вважає, що ухвалення оновленої ядерної доктрини є відповіддю на дозвіл Україні бити далекобійною зброєю вглиб Росії. Водночас Путіну нічого не заважає без якоїсь доктрини вдарити ядерною зброєю по чому завгодно, окрім власного самозбереження.

— Він порушив всі можливі правила, всі можливі конвенції, статут ООН і все інше. І що йому заважає порушити його доктрину ядерного стримування, яка була прийнята 20 років тому, чи менше. Що йому заважало би? Хоча там написано в доктрині, що як тільки запеленгують старт балістичних ракет. Звідки цей старт повинен відбутися цих балістичних ракет? Я думаю, що він намагається таку тактику використовувати в можливих перемовинах, які повинні відбутися найближчим часом, — заявив Голобуцький.

Росіяни не вперше залякують Україну і світ так званими "червоними лініями". Це було під час українських ударів по російських об'єктах в Криму, а також під час передачі новітньої зброї (танки, літаки тощо). Водночас, застосування тактичної ядерної зброї не вирішить ситуацію на фронті на користь Путіна, а стратегічна ядерна зброя — це шлях до самознищення Російської Федерації.

За словами Голобуцького, навіть, якщо Україна гіпотетично візьме ще 5 російських прикордонних регіонів, це не буде загрожувати існуванню Росії, бо вона є найбільшою державою світу.

— Ця доктрина – це елемент психологічної атаки. Я думаю, він буде шкодити в інших місцях: віддасть ракети хуситам, буде різати кабелі. Це, до речі, дуже неприємні речі для Заходу. Тому що це нібито, здається, не війна, а, з іншого боку, це величезні видатки, величезні неприємності. І він буде таким чином мстити, — резюмував Голобуцький.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент Франції Емануель Макрон підтримав рішення Джо Байдена щодо ударів вглиб Росії.