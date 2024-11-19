Забрав "червону кнопку" собі остаточно. Що змінює затверджена Путіним ядерна доктрина

Ядерна зброя — засіб стримування у РФ

У вівторок, 19 листопада, президент РФ Володимир Путін затвердив оновлену ядерну доктрину Росії. Він підписав основи держполітики ядерного стримування.

Про це повідомляють росЗМІ. Зазначається, що тепер "ядерку" можуть застосувати, зокрема, у випадку достовірних даних про масовий пуск БпЛА і ракет на Росію.

У документі вказано, що політика ядерного стримування передбачає:

Рішення про застосування ядерної зброї приймається президентом РФ;

Агресія проти РФ будь-якої країни з військового блоку розглядатиметься як агресія всього блоку;

Держполітика Росії в галузі ядерного стримування має оборонний характер.

Підписаний Путіним документ дозволяє Росії на законодавчому рівні завдавати ядерного удару по будь-яких територіях за низки умов.

Згідно з документом, Росія залишає за собою право застосувати ядерну зброю у відповідь на застосування проти неї чи союзників зброї масового враження. Тобто будь-яка "агресія" з боку недружніх країн може спричинити ядерний удар.

Ядерну зброю Росія розглядає як засіб стримування, застосування якого є крайнім і вимушеним заходом, випливає з підписаного Путіним документа. До того ж РФ вживатиме усіх необхідних заходів, аби зменшити ядерну загрозу.

Зауважимо, що в оновленій редакції документа, "агресію" проти РФ з боку будь-якої неядерної держави, але за участю або за підтримки ядерної держави пропонується розглядати як їхній спільний напад на Росію. Тобто Кремль може умовно застосувати ядерну зброю проти України, неядерної держави, яку підтримують західні ядерні країни.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Офісі президента України прокоментували чутки про українську ядерку і назвали "руйнівну" альтернативу.