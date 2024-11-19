"Сигнал, что Запад хочет...": после удара ATACMS по РФ Лавров выступил с угрозами

Глава МИД напомнил странам Запада о новой ядерной доктрине РФ

Во вторник, 19 ноября, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал удары ВСУ по Брянской области американскими ракетами ATACMS сигналом к тому, что Запад хочет эскалации в войне.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро, где проходит саммит G20, передает радио "Маяк". В то же время он не владеет точной информацией, получил ли уже Киев от Белого дома разрешение на удары дальнобойными ракетами по территории РФ.

"Я не могу подтвердить, все пишут как о деле решенном. Даже Боррель сказал, что это официально, а европейцы обсуждали, но решили, что каждый будет сам решать, разрешать ли использовать свои дальнобойные вооружения украинцам", — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Он также заявил, что ночью 18 ноября ракеты ATACMS "неоднократно" использовались для ударов по Брянской области.

"Это конечно сигнал о том, что они хотят эскалацию. Без американцев использовать эти высокотехнологичные ракеты, Путин об этом многократно говорил, невозможно. И он предупреждал о том, как будет меняться наша позиция, если эта дальнобойность, которую они сейчас обсуждают, до 300 километров, будет одобрена. А по сути дела это не одобрение, чтобы Украина использовала дальнобойные ракеты, это объявления, что мы теперь будем бить до 300 километров", — пояснил Лавров.

Он также порекомендовал западным политикам ознакомиться с обновленной ядерной доктриной России. Отвечая на вопрос, рассматривает ли Москва ядерный ответ на удар по Брянской области, глава МИД РФ сказал, что российские власти "убеждены, что ядерное оружие прежде всего призвано предотвратить любую ядерную войну".

Также министр заявил, что отказ канцлера Германии Олафа Шольца от поставок Киеву дальнобойных ракет Taurus говорит о его ответственной позиции.

Он добавил, что "украинизация повестки дня Западу не удалась". По словам главного кремлевского дипломата, никто из "стран мирового большинства" не поддержал такие попытки.

"Россия согласна с пунктом декларации саммита насчет Украины, содержащим призыв к честному миру", – заявил Лавров.

Кроме того, он объяснил свое рукопожатие с Макроном, которое обсуждают в СМИ: "Это абсолютно нормально для встречи знакомых людей в публичном месте".

Резюмируя результаты саммита, дипломат заявил, что они очень позитивные, и России удалось достигнуть "весомые договоренности".

Напомним, существует ли сегодня угроза российского ядерного удара, в комментарии "Телеграфу" рассказал украинский политолог Алексей Голобуцкий. По мнению эксперта, в первую очередь, новая российская доктрина направлена на страны Запада — Украину этим уже не запугиваешь.