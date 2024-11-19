Байден офіційно дозволив удари вглиб РФ. Хто з партнерів вже підтримав його

Україна має захищати свої території

Президент США Джо Байден офіційно дозволив Україні завдавати ударів далекобійною зброєю углиб РФ. Його французький колега Емануель Макрон також підтримав це рішення.

Як повідомив помічник державного секретаря США у справах Західної півкулі Браян Ніколс в інтерв’ю бразильському виданню O Globo, Україні дозволено застосовувати саме ATACMS

За його словами, це рішення дозволить Україні краще захищати свої території, а РФ зрозуміє, що її прагнення захопити суверенну державу не буде успішним.

До того ж у США сподіваються, що це рішення підштовхне Росію до початку мирних переговорів або навіть узагалі вийти з української території.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон підтримав це рішення США, пише BFMTV.

"Еммануель Макрон під час виступу в кулуарах саміту G20 у Бразилії позитивно оцінив цього понеділка, 18 листопада, американське рішення дозволити Україні бити вглиб Росії. Сказавши: "цілком добре"", — йдеться у матеріалі видання.

Макрон додав, що новий шлях Байдена був обраний у відповідь на ескалацію Росією конфлікту з Україною, використовуючи солдат із Північної Кореї, щоб служити разом із її силами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент РФ Володимир Путін підписав оновлену ядерну доктрину.