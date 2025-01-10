У Болгарії висунули претензії на Одеську область. Україна вже відповіла

Україна заявила, що болгарський політик займається просуванням наративів Кремля

Лідер проросійської болгарської партії "Відродження" Костадін Костадінов підтримує позицію Дональда Трампа щодо Гренландії та вважає, що Болгарія має претендувати на райони Південної Бессарабії, що входять до Одеської області України.

Про це він написав у Facebook. За його словами, болгари в Південній Бессарабії становлять більшість населення, а тому "буде логічним повернути цей регіон" до складу Болгарії.

За його словами, Україну найближчим часом нібито "чекає розпад", тому на майбутньому мирному конгресі, який вирішить долю "української державності, що нібито не відбулась", Болгарія повинна заявити свої претензії на Бессарабію.

Що ще сказав Костадінов

Проросійський політик вважає, що слова Дональда Трампа про Канаду, Панамський канал і Мексиканську затоку є "цілком виправданими". Також Костадінов вважає за правильне об’єднання Північної Македонії, яка раніше була членом Югославії, а зараз є незалежною державою з Македонією — одним із регіонів сучасної Грецької Республіки.

Реакція України

Посольство України в Болгарії засудило заяви Костадінова, назвавши його неприпустимим для політика країни-члена ЄС. Там додали, що Костадінов займається просуванням наративів Кремля про "необхідність перегляду несправедливо встановлених кордонів України".

Ким управлялася Бессарабія

На сьогоднішній день не існує жодного джерела, яке прямо вказувало б право сучасної Болгарії претендувати на ці землі, навіть попри те, що на даній території з давніх часів проживає болгарське населення. Країни-попередниці сучасної Болгарії (Князівство Болгарія і Болгарське царство — Ред.) не претендували на землі півдня Бессарабії.

У різні роки Бессарабія входила до складу Угорського королівства, Молдовського князівства, Речі Посполитої, Османської імперії, Російської імперії, Молдовської демократичної республіки, Королівської Румунії та СРСР. У 1940 році з більшої частини Бессарабії та Молдовської АРСР (на лівому березі Дністра, пізніше там виникне невизнана "Придністровська Молдовська Республіка" — Ред.) у складі Радянської України була утворена Молдовська РСР. Південні райони Бессарабії відійшли до УРСР — спочатку це була Ізмаїльська, а згодом стала Одеською областю.

Північну частину Бессарабії (область Герца — Ред.) разом із Північною Буковиною склали Чернівецьку область України. Після розпаду СРСР кордони між Республікою Молдова та Україною не змінювалися.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Кремль використовує європейських ультранаціоналістів-маргіналів, щоб сіяти розбрат у Східній Європі. Про це заявили в Інституті вивчення війни.