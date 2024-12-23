"Торгує суверенітетом". Зеленський закликав поліцію придивитись до Фіцо після зустрічі з Путіним

Президент обурений

Зустріч прем'єра Словаччини Роберта Фіцо з російським лідером Володимиром Путіним обурила президента України Володимира Зеленського, який наполіг, що "знижки" для Москви дорого коштуватимуть Братиславі.

Про це він написав у соцмережі Х. За його словами, Путін та Фіцо ніяк не коментували цю зустріч журналістам у РФ, адже тема їх розмов не публічна.

Зеленський закликав правоохоронців та спецслужб Словаччини перевірити Фіцо, адже за "знижки" від РФ Словаччина платить суверенітетом або тіньовими схемами, що незаконно.

"Подробиці такого фінансування були розкриті під час нещодавньої зустрічі європейських лідерів у Брюсселі. Лідери зауважили, що пан Фіцо не хоче брати участі в спільній європейській роботі над енергетичною незалежністю чи шукати заміну російському газу, а радше навпаки – хоче допомогти Росії витіснити американський газ та енергоресурси інших партнерів з Європи, а це значить, що він хоче допомогти Путіну заробляти гроші для фінансування війни та послабити Європу. Ми втрачаємо людей через війну, яку розпочав Путін, і ми вважаємо, що така допомога Путіну є аморальною", — заявив президент.

Він наголосив, що Фіцо відмовився від компенсацій, які мали полегшити перехідний період після закінчення контракту про транзит російського газу через Україну.

"Тобто для нього це питання не є питанням безпеки. Він зацікавлений саме в російському газі, вартість якого становить 500 мільйонів доларів США на рік. Інші прибутки приносить нафтова труба, яка проходить через українську територію і дає ще 500 мільйонів доларів на рік, що допомагає панові Фіцо", — каже Зеленський.

Президент вважає, що ключова мета для Роберта Фіцо — ведення справ із Росією, адже це вигідно йому.

"Це насправді велике питання безпеки як для Словаччини, так і для всієї Європи. Чому цей лідер настільки залежний від Москви? Чим платять йому і чим він розплачується?" — питає голова держави.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Путін збільшує поставки, а ЄС продовжує користуватись російським газом попри війну.