Президент Мексики жорстко відповіла Трампу на пропозицію перейменувати Мексиканську затоку: навіть карту показала

У Мексиці запропонували не зупинятися із перейменуваннями

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум відповіла на пропозиції обраного президента США Дональда Трампа перейменувати Мексиканську затоку на Американську затоку. При цьому експерти досі намагаються зрозуміти, чи є її відповідь жартом, чи проявом жорсткості.

Про це пише The Guardian. Шейнбаум нагадала, що в установчому документі Мексики від 1814 Північна Америка називалася "Мексиканська Америка".

"Звучить непогано, чи не так?", — запитала в аудиторії президент країни, показавши стару карту континенту.

При цьому вона нагадала, що Мексиканська затока отримала свою назву у 1607 році і ця назва визнана ООН.

Також під час виступу Шейнбаум відповіла на заяву Трампа про те, що Мексикою правлять наркокартелі: "Мексикою править народ".

"Гумор може бути гарною тактикою. Він демонструє силу, на що Трамп і реагує. Ймовірно, це був правильний вибір у цьому питанні", — оцінив її слова віцепрезидент Ради Америки Браян Вінтер.

Однак він додав, що ця тактика працюватиме не завжди, оскільки адміністрація Трампа у будь-якому випадку вимагатиме від південного сусіда сприяння з питань імміграції, наркотиків та торгівлі.

До цього Трамп вже погрожував запровадити 25% мита на імпорт із Мексики, на що Шейнбаум заявила, що введе дзеркальні заходи, а також попередила, що ці кроки загрожують втратою робочих місць в обох країнах.

Водночас вона м’якше сприйняла позицію майбутньої адміністрації США з питань імміграції, оскільки й сама підтримує зусилля щодо запобігання міграції людей на північ.

Як повідомляв "Телеграф", 7 січня обраний президент США Дональд Трамп зробив низку резонансних заяв. Зокрема, він дав зрозуміти, що не виключає військового чи економічного тиску з метою взяти під контроль Гренландію та Панамський канал.