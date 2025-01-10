В Болгарии выдвинули претензии на Одесскую область. Украина уже ответила

Украина заявил, что болгарский политик занимается продвижением нарративов Кремля

Лидер пророссийской болгарской партии "Возрождение" Костадин Костадинов поддерживает позицию Дональда Трампа насчет Гренландии и считает, что Болгария должна претендовать на районы Южной Бессарабии, которые входят в Одесскую область Украины.

Об этом он написал в Facebook. По его словам, болгары в Южной Бессарабии составляют большинство населения, а потому "будет логичным вернуть этот регион" в состав Болгарии.

По его словам, Украину в ближайшее время якобы "ждет распад", поэтому на будущем мирном конгрессе, который решит судьбу якобы "несостоявшееся украинской государственности", Болгария должна заявить свои претензии на Бессарабию.

Что еще сказал Костадинов

Пророссийский политик считает, что слова Дональда Трампа о Канаде, Панамском канале и Мексиканском заливе являются "полностью оправданными". Также Костадинов считает правильным объединение Северной Македонии, которая ранее была членом Югославии, а сейчас является независимым государством с Македонией — одним из регионов современной Греческой Республики.

Реакция Украины

Посольство Украины в Болгарии осудило заявления Костадинова, назвав его недопустимым для политика страны-члена ЕС. Там добавили, что Костадинов занимается продвижением нарративов Кремля о "необходимости пересмотра несправедливо установленных границ Украины".

Кем управлялась Бессарабия

На сегодняшний день не существует ни одного источника, который бы прямо указывал право современной Болгарии претендовать на эти земли, даже несмотря на то, что на данной территории с древних времен проживает болгарское население. Страны-предшественницы современной Болгарии (Княжество Болгария и Болгарское царство — Ред.) не претендовали на земли юга Бессарабии.

В разные годы Бессарабия входила в состав Венгерского королевства, Молдавского княжества, Речи Посполитой, Османской империи, Российской империи, Молдавской демократической республики, Королевской Румынии и СССР. В 1940 году из большей части Бессарабии и Молдавской АССР (на левом берегу Днестра, позже там возникнет непризнанная "Приднестровская Молдавская Республика" — Ред.) в составе Советской Украины была образована Молдавская ССР. Южные районы Бессарабии отошли к УССР — вначале это была Измаильская, а затем стала Одесской областью.

Северная часть Бессарабии (область Герца — Ред.) вместе с Северной Буковиной составили Черновицкую область Украины. После распада СССР границы между Республикой Молдова и Украиной не менялись.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Кремль использует европейских ультранационалистов-маргиналов, чтобы сеять раздор в Восточной Европе. Об этом заявили в американском Институте изучения войны.