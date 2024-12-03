Трамп запропонував зробити Канаду 51-м штатом США: що він вимагає від влади натомість

Трюдо без попередження прилетів до Мар-а-Лаго після слів Трампа про можливе введення мит

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пожартував, що "Канада може стати 51-м штатом США". Така фраза пролунала у його діалозі з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Сам прем’єр на такий жарт відреагував нервовим сміхом. Як повідомляють джерела телеканалу Fox News, Трюдо зустрічався з американським лідером після його загроз введення мит.

"Обраний президент Трамп минулого тижня запропонував прем’єр-міністру Канади Джастіну Трюдо, що якщо тариф за нездатність вирішити проблеми торгівлі та імміграції вб’є економіку північного сусіда, можливо, їй слід стати 51-м штатом", — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що Трюдо без попередження прилетів до Мар-а-Лаго після слів Трампа про можливе введення мит. Як з’ясувалося, президент пригрозив запровадити 25% мита на Канаду та Мексику за їхню нездатність зупинити потік нелегальних іммігрантів та заборонених наркотиків із цих країн у США.

Трюдо сказав Трампу, що він не може ввести мита, тому що це вб’є канадську економіку. Трамп відповів:

"Тобто ваша країна не зможе вижити, якщо вона не обдере США на суму в 100 мільярдів доларів?".

Далі президент сказав Трюдо, що якщо він не може виконати свій список вимог, не порушивши при цьому торгівлю зі США, то, можливо, Канаді справді слід стати штатом чи двома, а прем’єр-міністр міг би стати губернатором.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Трамп пригрозив країнам БРІКС, які спробують знайти заміну долару США.