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Послання Трампу та НАТО? Путін озвучив плани на Арктику

Автор
Владислава Коваль
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Володимир Путін
Володимир Путін. Фото Колаж "Телеграф"

Востаннє Путін відвідував Мурманську область у липні 2023 року

Президент Росії Володимир Путін у четвер виступив на Арктичному форумі в Мурманську та зробив низку заяв про стратегічні цілі РФ у регіоні. За його словами, Росія має намір "укріплювати глобальне лідерство в Арктиці" незалежно від викликів і складнощів.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Путін заявив, що арктичні проєкти РФ повинні мати "історичний масштаб" — з розрахунком не лише на десятиліття, а й "можливо, на віки вперед". Він пообіцяв, що Москва зробить усе необхідне для "комплексного розвитку" регіону.

"Арктика — це територія величезних можливостей для фахівців найрізноманітніших професій", — наголосив президент РФ. Він також підкреслив, що російська програма реновації в регіоні має діяти принаймні до 2030 року, з обсягом підтримки не менше ніж 10 млрд рублів на рік.

Окремо Путін визнав, що військова компонента також буде посилюватися. За його словами, кількість військовослужбовців в Арктиці зростатиме, а питання оборони є частиною цілей, які "Росія ставить і вирішує" у регіоні.

На тлі зростаючої активності НАТО у північному напрямку Путін також заявив, що Росія "реагуватиме на участь Фінляндії та Швеції в діяльності Альянсу".

Контекст цих заяв значною мірою перегукується з оприлюдненою раніше аналітикою розвідки США. У своєму звіті американські розвідники назвали Росію постійною загрозою для глобальних інтересів США, зокрема — в Арктиці. Москва, йдеться у доповіді, намагається посилити контроль над морськими шляхами в регіоні, розробляти арктичні запаси нафти і газу та реагувати на розширення НАТО за рахунок Фінляндії і Швеції. У документі також зазначено, що РФ прагне перетворити Арктику на зону стратегічної переваги — зокрема, за допомогою розвитку військової інфраструктури та ядерних підводних човнів. Особливу увагу Москва приділяє Гренландії, з огляду на її стратегічне розташування поблизу бази США "Туле".

Водночас американська розвідка попереджає: РФ зберігає здатність до масштабного впливу не лише військовими, але й інформаційними та економічними засобами. Зокрема, через BRICS, антизахідну дипломатію та дедоларизацію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що президент України заявив про готовність до прямих переговорів з Путіним, однак сказав, що не бачить у них значного сенсу через позицію самого голови Кремля.

Теги:
#США #НАТО #Росія #Арктика #Володимир Путін #Дональд Трамп