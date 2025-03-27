"Не буду мовчати чи ковтати його наративи": Зеленський висловився про прямі переговори з Путіним

Зеленський не збирається "ковтати наративи" Кремля

Україна готова до переговорів з Росією у будь-якому форматі, але лише з позиції сили. Президент Володимир Зеленський вважає, що нині російський диктатор не зацікавлений у припиненні війни.

Про це глава держави заявив на пресконференції за підсумками зустрічі з лідерами європейських країн у Парижі. За словами Зеленського, він не боїться жодних форматів переговорів, однак не бачить сенсу "сидіти й мовчати" перед Путіним.

"Просто Путін хоче війни. Що може людина, яка хоче війни, сказати на перемовинах про мир?" — сказав президент, наголосивши, що не збирається "ковтати наративи" російського керівництва.

Зеленський також іронізував з "цінностей" Кремля: "Мене не цікавлять його бали в Криму, його червона ікра. Для мене вони — динозаври. Вони хочуть просто нас з’їсти".

Він підкреслив, що мета України — не підлаштовуватися під агресора, а навпаки, змусити його зупинити війну.

"Мені нема про що з ним говорити. У нас одна ціль – закінчити війну, змусити його. Якщо будемо слабкі на цих перемовинах, він буде погрожувати й максимально робити все, щоб Україна втратила свою суверенність. І ми цього не можемо допустити. Я готовий до будь-яких перемовин, але я хотів би бути в сильній позиції", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що під час спілкування з журналістами у Парижі Зеленський пожартував через поганий звук. Представники преси ставили питання французькою мовою.