Послание Трампу и НАТО? Путин озвучил планы на Арктику

В последний раз Путин посещал Мурманская область в июле 2023 года.

Президент России Владимир Путин в четверг выступил на Арктическом форуме в Мурманске и сделал ряд заявлений о стратегических целях РФ в регионе. По его словам, Россия намерена "укреплять глобальное лидерство в Арктике" вне зависимости от вызовов и сложностей.

Об этом сообщают российские СМИ. Путин заявил, что арктические проекты РФ должны иметь "исторический масштаб" — с расчетом не только на десятилетие, но и "возможно, во веки вперед". Он пообещал, что Москва сделает все необходимое для "комплексного развития" региона.

"Арктика — это территория огромных возможностей для специалистов самых разных профессий", — подчеркнул президент РФ. Он также подчеркнул, что российская программа реновации в регионе должна действовать по крайней мере до 2030 года, с объемом поддержки не менее 10 млрд рублей в год.

Отдельно Путин признал, что военная составляющая также будет усиливаться. По его словам, количество военнослужащих в Арктике будет расти, а вопросы обороны являются частью целей, которые "Россия ставит и решает" в регионе.

На фоне растущей активности НАТО в северном направлении Путин также заявил, что Россия будет "реагировать на участие Финляндии и Швеции в деятельности Альянса".

Контекст этих заявлений в значительной степени восходит к обнародованной ранее аналитике разведки США. В своем отчете американские разведчики назвали Россию постоянной угрозой глобальным интересам США, в частности — в Арктике. Москва, говорится в докладе, пытается усилить контроль над морскими путями в регионе, разрабатывать арктические запасы нефти и газа и реагировать на расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции. В документе также указано, что РФ стремится превратить Арктику в зону стратегического преимущества — в частности, посредством развития военной инфраструктуры и ядерных подлодок. Особое внимание Москва уделяет Гренландии, учитывая ее стратегическое расположение вблизи базы США Туле.

В то же время, американская разведка предупреждает: РФ сохраняет способность к масштабному влиянию не только военными, но и информационными и экономическими средствами. В частности, через BRICS, антизападную дипломатию и дедолларизацию.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что президент Украины заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным, однако сказал, что не видит в них значительного смысла из-за позиции самого главы Кремля.