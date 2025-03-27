У Кремлі розповіли про реакцію США на вимогу зняти санкції з Росії

Росія готова погодитися на припинення вогню в Чорному морі, але вимагає зняття санкцій

Росія отримала реакцію від США щодо умов відновлення роботи над угодою про припинення вогню в Чорному морі. Але конкретних домовленостей наразі немає.

Про це заявив заступник глави міністерства закордонних справ (МЗС) РФ Сергій Рябков на полях конференції Російської ради з міжнародних справ "Росія та Індія: до нового порядку денного двосторонніх відносин"

Відповідаючи на запитання кореспондента, чи отримувала Москва якісь сигнали від Вашингтона про зняття санкцій з російських банків для запуску чорноморської ініціативи, Рябков сказав: "Була (реакція — Ред.) у найзагальнішому плані".

Він наголосив, що діалог щодо цього питання продовжується і до нього залученні професіонали.

"Домовленості конкретної властивості про те, що далі відбуватиметься, на сьогодні немає, але над цим ми працюємо", — сказав Рябков.

Нагадаємо, що на одній з зустрічей в Саудівській Аравії Росія висунула умову, за якої готова погодитися на припинення вогню в Чорному морі. Кремль вимагає зняття усіх санкцій. Вищеназвана угода передбачає вільне судноплавство та відмову від атак на критичну інфраструктуру обох держав.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в США назвали головну перешкоду на шляху до мирної угоди України та Росії.