Заміни Путіну немає, але Росія — постійна загроза: що прогнозує розвідка США та яке майбутнє бачить для України

У Трампа вважають, що Путін перекреслив два десятиліття "геополітичного відродження" Росії.

У вівторок, 25 березня, розвідувальна спільнота США опублікувала щорічну доповідь про основні загрози національній безпеці Америки, "які можуть виникнути протягом наступного року". Зазначається, що усі викладені загрози вимагають "потужної розвідувальної відповіді".

Попри резонансні повідомлення ЗМІ із посиланням на доповідь щодо потенційної готовності Росії використати ядерну зброю проти України, в оригінальному документі такої інформації немає.

Міжнародна оглядачка "Телеграфу" Ольга Кирилова ознайомилися зі звітом — найцікавіше про основні висновки американських розвідників читайте далі у матеріалі.

РФ — постійна загроза глобальним інтересам США

У доповіді йдеться про те, що насамперед Росія, Китай, Іран і Північна Корея — як окремо, так і разом — кидають виклик інтересам США у світі, "атакуючи або погрожуючи іншим [країнам] у своїх регіонах, використовуючи як асиметричні, так і традиційні силові методи".

У розділі щодо Росії стверджується: Москва розглядає свою війну проти України як "проксі-конфлікт із Заходом". При цьому її мета "відновити російську силу і безпеку в ближньому зарубіжжі" від нібито зазіхань з боку США і Заходу збільшує ризики "ненавмисної ескалації" між Росією і НАТО.

"Як наслідок, посилення і затягування військово-політичної напруженості між Москвою і Вашингтоном у поєднанні зі зростаючою впевненістю Росії у своїй перевазі на полі бою і оборонно-промисловій базі, а також підвищеним ризиком ядерної війни створюють як нагальну необхідність, так і ускладнюють зусилля США, спрямовані на те, щоб довести війну до прийнятного завершення. Незалежно від того, як і коли закінчиться війна в Україні, нинішні геополітичні, економічні, військові та внутрішньополітичні тенденції Росії підкреслюють її стійкість і постійну потенційну загрозу владі, присутності та глобальним інтересам США".

Американці зазначають: попри величезні витрати через війну, Росія виявилася "пристосованою і стійкою", частково завдяки підтримці інших країн. Наприклад, відносини з Китаєм допомогли Москві обійти західні санкції та експортний контроль, зберегти потужний ринок збуту енергоносіїв і "створити глобальну противагу Сполученим Штатам, навіть якщо це коштувало їй більшої вразливості до китайського впливу".

"Президент Володимир Путін виглядає рішучим і готовим заплатити дуже високу ціну за перемогу в той час, який він вважає визначальним у стратегічному змаганні Росії зі Сполученими Штатами, світовій історії та своїй особистій спадщині. Більшість росіян продовжують пасивно сприймати війну, і поява альтернативи Путіну зараз менш імовірна, ніж будь-коли за чверть століття його правління", — йдеться у звіті.

На думку американських розвідників, Москва все частіше намагається грати роль "спойлера" (того, хто ускладнює або зриває певні процеси чи угоди — Ред.) на майданчиках на кшталт ООН. А також використовувати організації по типу БРІКС для просування політики дедоларизації себто зменшення залежності від долара США у міжнародній торгівлі.

"Росія продемонструвала, що може подолати значні економічні проблеми, спричинені триваючим виснаженням від війни, накладеними Заходом витратами, високою інфляцією та відсотковими ставками, принаймні в найближчій перспективі, використовуючи фінансові обхідні шляхи та імпортозаміщення, підтримуючи низький рівень боргу та продовжуючи інвестувати в оборонно-промислову базу.

Економіка Росії залишається четвертою за величиною у світі", — стверджує розвідувальна спільнота.

Не так все критично в росіян і у військовій сфері, вважає американська розвідка. До прикладу, значні втрати сухопутних військ Росії у війні "майже не підірвали стратегічні основи її військової могутності". Російські повітряні й військово-морські сили "залишаються неушкодженими", причому перші, мовляв, є більш сучасними та боєздатними, ніж на початку вторгнення.

Для довідки: з початку повномасштабного російського вторгнення Україна знищила або пошкодила понад 20 кораблів Чорноморського флоту Росії, який був змушений перебазувати майже всі свої боєздатні судна з окупованого Криму в інші місця, зокрема, Новоросійськ.

Війна також сприяла удосконаленню деяких можливостей російської армії. Наприклад, початкове використання засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних систем в США називають "неефективним", однак Росія змогла адаптуватися та впровадити інновації, використовуючи РЕБ для ефективнішого придушення українських радарів, GPS та БПЛА.

Серед іншого американці фіксують нарощення росіянами арсеналу ударних засобів, призначених для завдання ударів по території Штатів, а також по дислокованих за кордоном силах і об’єктах з метою "створення загрози союзникам США у разі кризи або війни".

В той самий час американці визнають, що Москва зіткнеться з довгостроковими викликами, такими як якість особового складу, корупція та народжуваність, яка є нижчою за рівень, необхідний для відновлення втрат.

"Інвестиції у вербування військових і закупівлю техніки дозволять Росії поступово відновлювати резерви та розширювати сухопутні війська, особливо впродовж наступного десятиліття.

Попри це, війна в Україні стримуватиме ці зусилля, доки вона триватиме. Москва буде змушена постійно балансувати між виділенням ресурсів на масове виробництво озброєнь для підтримки війни та їхньою модернізацією і відновленням".

На переконання Штатів, Росія й надалі зможе застосовувати антиамериканську дипломатію, тактику енергетичного примусу, дезінформацію, шпигунство, операції впливу, військове залякування, кібератаки та інші інструменти, намагаючись просувати свої інтереси.

"Війна в Україні дала Москві багато уроків щодо боротьби із західною зброєю та розвідкою у великомасштабній війні. Цей досвід, ймовірно, кине виклик майбутньому оборонному плануванню США, в тому числі проти інших супротивників, з якими Москва ділиться отриманими уроками", — підкреслюється у документі.

Росія теж хоче Гренландію?

Окрема увага присвячена інтересам Росії в Арктиці, зокрема, щодо острову Гренландія, на взятті під контроль якого все ще наполягає адміністрація чинного президента США.

Москва контролює близько половини всього арктичного узбережжя і вважає цей регіон важливим для свого економічного добробуту і національної безпеки. РФ прагне і надалі розробляти арктичні запаси нафти та газу, й отримати вигоду від прогнозованого зростання морської торгівлі.

"Росія занепокоєна посиленням економічної і військової конкуренції із західними країнами в регіоні, яка посилилася минулого року, коли НАТО розширилося за рахунок двох останніх арктичних держав, що раніше не були членами Альянсу, Фінляндії і Швеції", – пишуть у звіті.

Інтерес Росії до Гренландії зосереджений головним чином на її близькості до стратегічно важливих морських шляхів між Північним Льодовитим і Атлантичним океанами — в тому числі для атомних підводних човнів — і на тому, що в Гренландії розташована ключова військова база США "Туле" або "Пітуффік".

РФ має перевагу у "війні на виснаження"

У розділі під назвою "Росія та Україна" американська розвідувальна спільнота каже про те, що протягом останнього року РФ здобула перевагу у своєму повномасштабному вторгненні і перебуває на шляху до "накопичення більшого впливу" для того, щоб змусити Київ і його західних партнерів вести переговори про завершення війни, яке забезпечить Москві бажані поступки.

У документі звертають увагу, що продовження війни нестиме прямі ризики насамперед для Америки.

"Продовження російсько-української війни увічнює стратегічні ризики для Сполучених Штатів, пов'язані з ненавмисною ескалацією до широкомасштабної війни, потенційним застосуванням ядерної зброї, посиленням небезпеки серед союзників по НАТО, особливо в Центральній, Східній і Північній Європі, а також більш зухвалими діями Китаю і Північної Кореї".

Американці визнають: хоча Путін не зможе досягти "повної перемоги", яку він передбачав при початку вторгнення у лютому 2022 року, "Росія зберігає динаміку".

"Ця війна на виснаження призведе до поступового, але сталого погіршення позицій Києва на полі бою, попри будь-які спроби США або їхніх союзників змусити Москву платити ще більшу ціну".

Так, попри на труднощі з набором, Росія регулярно забезпечує достатню кількість особового складу для поповнення втрат і створення нових підрозділів для підтримки атак на кількох фронтах. У той час як Україна збільшила загальний набір у військо після ухвалення нового законодавства про мобілізацію навесні 2024 року, Київ "розтягнув свої ресурси", намагаючись розпочати нові наступальні операції, зокрема в Курську, і створити більше бригад, одночасно обороняючись на всіх фронтах.

"Зростання оборонних витрат Москви та інвестиції в оборонно-промисловий потенціал дозволять Росії й надалі підтримувати високий рівень виробництва критично важливих засобів, таких як артилерія, ракети великої дальності, ударні БПЛА та плануючі бомби, що забезпечить Росії перевагу у вогневій потужності над Україною", — вважають у США.

Розвідники вважають, що і Путін, і президент України Володимир Зеленський зацікавлені в продовженні обговорень зі Сполученими Штатами щодо того, як завершити війну, і "продемонстрували готовність спробувати часткове припинення вогню".

"Однак Путін, ймовірно, усвідомлює потенційні наслідки тривалого конфлікту для російської економіки та можливість небажаної ескалації у відносинах із Заходом, а Зеленський, ймовірно, розуміє, що його позиції слабшають, майбутнє західної допомоги є невизначеним, і припинення вогню може зрештою стати вимушеним кроком.

Однак наразі обидва лідери, ймовірно, все ще вважають, що ризики більш тривалої війни менші, ніж ризики незадовільного врегулювання. Для Росії позитивні тенденції на полі бою дозволяють проявити певне стратегічне терпіння, а для України поступка територією або нейтралітет [на вимогу] Росії без суттєвих гарантій безпеки з боку Заходу може спричинити внутрішню реакцію і загрозу безпеці в майбутньому".

Розвідка визнає, що Москва використовує заходи впливу, розпалюючи політичний розбрат на Заході, сіючи сумніви в демократичних процесах і глобальному лідерстві США, послаблюючи підтримку України з боку Заходу і посилюючи бажані російські наративи.

"Зловмисна діяльність Москви з метою впливу триватиме в осяжному майбутньому і майже напевно збільшуватиметься у витонченості та обсягах".

Водночас Росія має "найбільший і найрізноманітніший" запас ядерної зброї, який разом з розгорнутими системами наземного, повітряного і морського базування може завдати "катастрофічної шкоди" США.

Ба більше: у звіті стверджують, що Росія розробляє новий супутник, призначений для розміщення ядерної зброї у космосі.

"Ядерний вибух у космічному просторі може спричинити руйнівні наслідки для Сполучених Штатів, світової економіки та світу в цілому. Це завдало б шкоди національній безпеці, комерційним супутникам та інфраструктурі всіх країн, а також зашкодило б використанню космосу США як рушійної сили економічного розвитку".

Зруйноване путінське бачення

Американська розвідувальна спільнота підсумовує: Росія заплатила високу ціну "кров'ю, скарбами, втратою міжнародної репутації та зовнішньополітичних можливостей" за своє широкомасштабне вторгнення в Україну.

"Президент Путін перекреслив два десятиліття геополітичного відродження Росії, створив нові загрози її зовнішній і внутрішній безпеці, а також послабив її економічний і військовий потенціал, зробивши її більш залежною від Китаю та інших партнерів-однодумців, таких як Північна Корея…

Агресія Росії зміцнила європейську єдність і спонукала Фінляндію та Швецію вступити до НАТО. Зусилля Вірменії, Молдови та деяких країн Центральної Азії з пошуку альтернативних партнерів свідчать про те, що війна завдала шкоди впливу Москви навіть на пострадянському просторі та зруйнувала бачення Путіна щодо великого євразійського союзу", — йдеться у доповіді.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Росія не хоче просто так вводити режим "тиші" на морі та висуває свої вимоги.