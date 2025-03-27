Про страх Путіна, важливий сигнал Європи та санкції: головні заяви Зеленського після саміту у Франції

За словами президента, Путін не готовий до прямих переговорів

Президент України Володимир Зеленський виступив на пресконференції за підсумками саміту "Коаліції охочих". На ній він розповів журналістам, зокрема, про заяви партнерів та про свої майбутні плани.

Трансляцію пресконференції публікує YouTube-канал Офісу президента.

Гарантії безпеки

За словами Володимира Зеленського, тема гарантій безпеки для України була однією з найголовніших на саміті.

"Найближчими днями працюватимемо над гарантіями безпеки для України", — сказав президент.

Санкції проти Росії

Усі країни-учасниці саміту "Коаліції охочих" підтримали, що зняття санкцій із Росії неможливе до того, поки ця війна не завершиться справедливим миром.

"Це важливий сигнал від країн Європи. Не лише ЄС, а від Європи", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що Росія готова погодитись на припинення вогню у Чорному морі лише в обмін на те, що з неї знімуть санкції ЄС. Це одна з умов, висунутих російською стороною під час переговорів у Саудівській Аравії зі США.

Франко-британська делегація

Нагадаємо, що 27 березня президент Франції повідомив, що в Україну прямує "франко-британська команда" військових для "підготовки формату української армії завтрашнього дня".

"Я думаю, що до неї ще хтось може приєднатися. Делегація приїде, щоб подивитися на той базис, який підготувала Україна: як ми це бачимо, де ми це бачимо, кількісний і якісний склад майбутнього контингенту в Україні. Щоб розпочати діалог більш предметно", — сказав Зеленський.

Європа на переговорах

За столом переговорів після закінчення війни має бути Європа, її представлятимуть Франція та Британія.

Угода про корисні копалини

Дуже рано говорити про угоду, варіант якої неодноразово змінювався.

"У нас вже дуже багато цих договорів про корисні копалини …. Мені здавалося, ми вже домовилися, що буде рамкова угода, а потім кінцева. Америка зараз змінює правила і пропонує відразу угоду повну. А повна угода вимагає детального вивчення. Ми діємо стримано, не нервуємо, хочемо подивитися на неї. Саме про укладання говорити зарано. Важливо, що Україна за співпрацює зі США, тому ми щоденно діємо конструктивно", — каже Зеленський.

Про майбутні поїздки до США

Президент України заявив, що поки що не готує новий візит до Вашингтона.

Путін не готовий до переговорів

"Путін не готовий до прямих переговорів. А я ніякого формату переговорів не боюся… Путін хоче війни. Що може сказати на перемовинах про мир людина, яка хоче війни? Я не та людина, яка буде на перемовинах з Путіним мовчати чи ковтати його наративи. Мене не цікавлять його бали в Криму, його червона ікра. Для мене вони динозаври, вони хочуть нас з'їсти" — сказав президент.

Війська НАТО в Україні

За словами президента України, питання щодо залучення контингенту НАТО — не дуже активне.

"Є лідери, які кажуть, що ми не маємо права забувати про НАТО, це найпростіша інфраструктура, найзрозуміліша… Я думаю, що Україна запропонує алгоритм для діалогу найближчими днями".

Раніше ми писали про те, що Макрон висловився за результатами саміту в Парижі.