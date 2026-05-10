У військовій формі на кухні: Олег Ляшко показав фото з 73-річною мамою
Екснардеп звернувся до мами з нагоди свята
Український політик і військовослужбовець Олег Ляшко у День матері поділився рідкісним сімейним кадром зі своєю мамою. На фото колишній народний депутат позує у військовій формі поруч із найріднішою людиною.
Світлину Ляшко опублікував у своїх соцмережах. Він звернувся до матері: "Мамо, дякую за життя. Привітайте своїх найдорожчих з Днем матері".
На знімку мама політика Любов постала у бордовому светрі, а сам Ляшко — у флісці кольору хакі з шевроном ЗСУ. Вони обіймаються та усміхаються на камеру на кухні.
Відомо, що Ляшко нечасто показує родину публічно, хоча часто розповідав про складне дитинство та особливий зв’язок із матір’ю. Після початку повномасштабної війни політик долучився до лав ЗСУ, а у соцмережах тепер значно частіше публікує військові будні, ніж політику.
День матері в Україні традиційно відзначають у другу неділю травня, яка цьогоріч припадає на 10 число. Багато українських знаменитостей та публічних людей цього дня публікували архівні фото з мамами, дякували їм за підтримку та згадували сімейні моменти.
