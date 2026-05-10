У військовій формі на кухні: Олег Ляшко показав фото з 73-річною мамою

Екснардеп звернувся до мами з нагоди свята

Український політик і військовослужбовець Олег Ляшко у День матері поділився рідкісним сімейним кадром зі своєю мамою. На фото колишній народний депутат позує у військовій формі поруч із найріднішою людиною.

Світлину Ляшко опублікував у своїх соцмережах. Він звернувся до матері: "Мамо, дякую за життя. Привітайте своїх найдорожчих з Днем матері".

На знімку мама політика Любов постала у бордовому светрі, а сам Ляшко — у флісці кольору хакі з шевроном ЗСУ. Вони обіймаються та усміхаються на камеру на кухні.

Олег Ляшко з мамою. Фото: threads.com/@liashko

Відомо, що Ляшко нечасто показує родину публічно, хоча часто розповідав про складне дитинство та особливий зв’язок із матір’ю. Після початку повномасштабної війни політик долучився до лав ЗСУ, а у соцмережах тепер значно частіше публікує військові будні, ніж політику.

Олег Ляшко. Фото: facebook.com/LiashkoOV

День матері в Україні традиційно відзначають у другу неділю травня, яка цьогоріч припадає на 10 число. Багато українських знаменитостей та публічних людей цього дня публікували архівні фото з мамами, дякували їм за підтримку та згадували сімейні моменти.

