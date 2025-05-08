Молодша за нього на 20 років і володіє нерухомістю на мільйони. Що відомо про дружину Нестора Шуфрича

Обраниця нардепа — колишня танцівниця та журналістка

Скандальний нардеп Нестор Шуфрич, який зараз перебуває у СІЗО за підозрою в держаній зраді, одружений із жінкою, яка на 20 років молодша за нього. Її ім’я — Катерина Майкова, вона танцівниця і мама трьох дітей політика. Однак більш вона відома завдяки своїм досягненням, а шлюбові з одіозним депутатом.

Нардеп ретельно приховував своє особисте життя до 2017 року. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про дружину Нестора Шуфрича.

Що відомо про дружину Нестора Шуфрича

Катерина Майкова родом із Харкова і вона на 20 років молодша за чолоівка. Вона народилася у родині заможних інженерів, а освіту здобула у Харківському автомобільному університеті. Раніше вона займалася модельним бізнесом і бальними танцями, де досягла значних успіхів. Зокрема, вона отримала Кубок світу і двічі ставала чемпіонкою України. Однак закінчила кар’єру, коли переїхала до Києва.

ІЗ Шуфричем Катерина познайомилася під час його робочої поїздки до Харкова, де дівчина працювала тележурналісткою. Їхні стосунки розпочалися приблизно у 2010 році і упродовж шести років пара жила у цивільному шлюбі. Своє особисте життя до 2017 року політик приховував, але оприлюднив журналістам ТСН свою декларацію. В ній була вказана цивільна дружина Шуфрича. На той момент у них вже було двоє дітей. Згодом Катерина народила третю дитину.

Згідно із декларацією, Майкова володіла двома елітними квартирами у центрі Києва, кількома земельними ділянками у Козині та Ужгороді. Також їй належали коштовності — ювелірні вироби, годинники, а також шуби. Серед активів обраниці Шуфрича були також 87 тисяч доларів.

Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, родина Шуфрича переїхала до Угорщини. Згідно з розслідуваннями журналістів "Української правди", Катерина мешкає у будинку, який зареєстрований на угорського бізнесмена Дьорда Штофу, а він пов’язаний із активами Шуфрича.

Автівку Катерини кілька разів бачили на парковці поруч із готелем St. George Residence у Будапешті. Цей готель належить Дьордю Штофі. Тому імовірно, Катерина разом із дітьми проживає в Угорщині.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину Олега Синєгубова. Вона є кандидаткою медичних наук та доцентом, а також бізнеследі.