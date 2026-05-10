В военной форме на кухне: Олег Ляшко показал фото с 73-летней мамой

Экс-нардеп обратился к маме по случаю праздника

Украинский политик и военнослужащий Олег Ляшко в День матери поделился редким семейным кадром со своей матерью. На фото бывший народный депутат позирует в военной форме рядом с самым родным человеком.

Фотографию Ляшко опубликовал в своих соцсетях. Он обратился к матери: "Мама, спасибо за жизнь. Поздравьте своих самых дорогих с Днем матери".

На снимке мама политика Любовь предстала в бордовом свитере, а сам Ляшко – во флиске цвета хаки с шевроном ВСУ. Они обнимаются и улыбаются в камеру на кухне.

Олег Ляшко с матерью. Фото: threads.com/@liashko

Известно, что Ляшко редко показывает семью публично, хотя часто рассказывал о сложном детстве и особой связи с матерью. После начала полномасштабной войны политик присоединился к рядам ВСУ, а в соцсетях теперь гораздо чаще публикует военные будни, чем политику.

Олег Ляшко. Фото: facebook.com/LiashkoOV

День матери в Украине традиционно отмечают во второе воскресенье мая, которое приходится на 10 число. Многие украинские знаменитости и публичные люди в этот день публиковали архивные фото с мамами, благодарили их за поддержку и вспоминали семейные моменты.

