Starlink, розвіддані та Patriot: про що Зеленський розповів в інтерв’ю Financial Times

Президент пояснив, чому розкол між США та Європою вигідний Путіну

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Україна знову завдаватиме ударів по російських нафтопереробних заводах. Президент Володимир Зеленський наголосив: "Ми більше не дотримуємося її (заборони. – ред.). Він також нагадав, що навіть без ударів по НПЗ роботу Starlink уповільнили, а Сили оборони не отримували даних американських систем раннього попередження про балістичні ракети.

В інтерв’ю газеті Financial Times Зеленський зазначив, що призупинив удари на три дні, аби задовольнити бажання США. Росія тим часом продовжувала бити по енергетичній інфраструктурі й атакувати цивільних. "Телеграф" зібрав головне.

Про американські супутники та Starlink

За словами Зеленського, проблеми зі зв’язком ускладнили операції на передовій і завдання ударів середньої дальності. Президент розповів, що американці попереджали військових: "Якщо ви не припините [удари по об’єктах енергетики], ми заблокуємо розвіддані", а згодом це назвали технічним збоєм.

Зеленський вважає, що проблеми зі Starlink теж виникли не через технічну несправність: "Це була не технічна проблема, це була воля". Ілон Маск написав у X, що обмеження швидкості системи Starshield, побудованої на базі Starlink, "визначаються американськими військовими та, зрештою, президентом США".

Трамп та Путін: що між ними

Зеленський вважає, що Трамп симпатизує автократам і дуже заможним людям. "Він [Трамп] відкрито й голосно заявляє, що любить таких людей і поважає їх. Адже для нього люди, які можуть бути лідерами 20, 30, 40 років, – це означає, що вони можуть бути дуже сильними", – цитує видання президента України.

Криза між Києвом та Вашингтоном

Відносини України та США переживають найсерйознішу кризу, та їхнє відновлення залежить не від України, вважає Зеленський. Водночас він назвав США "чесним" і "стратегічним" партнером, відносини з яким мають вирішальне значення в боротьбі проти Росії. "Росія може воювати… проти всіх нас, але лише тоді, коли ми не об’єднані", – каже президент.

Тиск США на Україну: Зеленський назвав умову для припинення ударів по НПЗ

США вимагає припинити удари по російських НПЗ. Це потрібно для зниження цін на пальне, яке Росія має поставити до Сполучених штатів в рамках угоди. Пояснюючи, чи припинить Україна удари, аби налагодити відносини з США, Зеленський назвав умову: лише в обмін на додаткові американські перехоплювачі "Патріот". За його словами, це був "мінімум", про який він просив.

Зеленський побоюється нових енергетичних угод між США та Росією

Зеленський застеріг: припинення ударів по енергетичних об’єктах може заохотити США та Росію укладати нові угоди. Вони потенційно принесуть додаткові кошти військовій машині Путіна. Він припускає, що наступні домовленості можуть стосуватись газу.

"Бізнес між США та Росією – це цікава справа", – додав він. "Гадаю, що вони [Америка] хочуть реалізувати енергетичні проєкти і… [що] для них, звісно, складно зробити, коли в Європі триває війна".

Зеленський припустив, що Трамп може зіткнутися з негативною реакцією громадськості на подібні дії.

Зеленський закликав Європу посилити підтримку України

В інтерв'ю Зеленський визнав, що вести бойові дії без США буде "дуже складно". Водночас наголосив, що Європа була б сильнішою, якби діяла єдиним цілим, а низка виборів у Європі може створити для України "багато викликів", якщо на них матимуть успіх проросійські партії. Досвід України, на думку президента, важливий для оборонних компаній інших країн: "Це виграш для обох сторін".

Путін не відчуває тиску: Зеленський пояснив небезпеку

Відповідаючи на заклик Трампа піти у відставку, Зеленський назвав це риторикою, яка лише посилить позиції Путіна. Якщо президент РФ не відчуває тиску, то нападає, бо це приносить йому задоволення, каже президент.

"Розкол між Європою та США, або між Україною та США, допомагає йому [Путіну] об’єднати свою націю. Це дає йому відчуття успіху. Це допомагає йому відчувати, що він не програє, що він перемагає", – каже він.

Проте це не так, триває боротьба за перевагу у військових технологіях, і на цьому тлі припинення постачання розвідувальної інформації та обмеження доступу до Starlink з боку США стали для України "небезпечними".

"Ми знайдемо вихід… але краще не давати йому [Путіну] нового подиху чи нової волі до боротьби", – наголосив Зеленський.

Як повідомляв "Телеграф", відносини президентів США Дональда Трампа й України Володимира Зеленського після суперечки в Овальному кабінеті в лютому 2025 року опустилися до найнижчого рівня. Нові розбіжності можуть звести нанівець дипломатичні зусилля європейських союзників, які протягом останніх 18 місяців намагалися зберегти підтримку України з боку США.

Реакція Європи не забарилась. 11 жовтня міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що тиск на Володимира Путіна потрібно посилити, аби відновити мирні переговори. Під час візиту Зеленського в жовтні 2026 року британський уряд оголосив про нові кроки для посилення санкцій проти Росії та закликав партнерів обмежити послуги, які сприяють російському експорту скрапленого природного газу.