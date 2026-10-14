SpaceX обмежила швидкість Starlink для військових. Чому це - велика проблема для України

Зранку швидкість, після якої звʼязок починає зникати складає 60-70 км/год

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У ніч на середу, 14 жовтня, компанія SpaceX обмежила швидкість роботи терміналів Starlink в Україні. Обмеження стосується критично необхідної для роботи операторів БПЛА військової версії Starlink, яка має назву Starshield.

Як повідомляє радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов, в ніч на 14 жовтня SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху. Швидкість роботи StarShield вночі було встановлено на рівні 100 миль на годину (близько 161 км/год).

"Наші сили оборони не отримували попередження про таке обмеження, і це призвело до зриву низки місій. Очевидно, що ця дія не може бути збігом і пов’язана з поточною політичною ситуацією", — пише "Флеш".

Сергій Бескрестнов. Фото: facebook.com/Serhii.Flash

Колишній радник міністра оборони, волонтер та активіст Сергій Стерненко підтвердив обмеження роботи терміналів "Starlink". За його даними, у русі при швидкості понад 160 км/год почав зникати звʼязок, через що було зірвано низку важливих місій.

Близько 9:30 Стерненко написав, що військові повідомляють, що для наших операторів було посилено обмеження з використання терміналів Starlink. Швидкість, після якої звʼязок починає зникати – 60-70 км/год.

Він додав, що звичайні термінали супутникового звʼязку наразі працюють. Стерненко припустив, що ймовірно, компанія "SpaceX" вдалася до таких заходів на запит адміністрації президента США Дональда Трампа.

"Як і просив Трамп, Україна не атакувала останні дні російські нафтопереробні заводи і енергетичну інфраструктуру загалом. Але Трамп шукав будь-якої можливості вдарити по нашій обороноздатності, і він це зробив, незважаючи на те, що ми дотримувалися його вимог. Сьогодні вночі (14 жовтня, — ред.) (і вчора також) ми не отримували повідомлення про балістичну загрозу. Також почалися часткові, але обмеження в роботі Starlink", — пише Стерненко.

Значення Starlink для ЗСУ

Starlink забезпечує українським військовим доступ до інтернету на ділянках фронту, де немає мобільного зв’язку або пошкоджені кабельні мережі. Підрозділи обмінюються даними, командири координують дії, а розвідники передають відомості про противника. Якщо Starlink відключити, частина цих процесів одразу зупиниться або ускладниться.

Starlink – система супутникового інтернету компанії SpaceX. Наземний термінал з’єднується із супутниками на низькій навколоземній орбіті й через них надає доступ до інтернету. Тож підрозділу не потрібна поруч уціліла мобільна вежа, щоб передавати дані.

"Старлінк" на фронті. Фото: УП

На фронті це особливо важливо через руйнування звичайної інфраструктури. Росія атакує вежі мобільного зв’язку й кабельні лінії, а вцілілі мережі можуть бути перевантажені. Супутниковий канал допомагає підрозділам зберігати керованість за таких умов.

Передусім Starlink дає змогу вчасно передавати потрібну інформацію. Військові користуються інтернетом в окопах, командних пунктах і віддалених населених пунктах, де звичайні мережі недоступні.

Один із головних напрямів використання Starlink – обмін розвідувальними даними. Через систему передають відео з безпілотників у реальному часі. Військові бачать позиції противника й можуть надіслати координати артилерії. Starlink також забезпечує зв’язок між підрозділами та командуванням. Через супутниковий інтернет передають текстові повідомлення, карти й накази.

Чому втрата доступу до Starlink критична

Втрата супутникового інтернету вдарить по всьому ланцюжку обміну даними – від отримання розвідувального відео до передавання координат і наказів. Підрозділам буде складніше швидко повідомляти про зміну обстановки, а командирам – узгоджувати їхні дії. Найгостріше це відчують там, де наземні мережі вже зруйновані.

Військові критично залежать від Starlink: сервіс підтримує багато їхніх щоденних завдань. Щоб замінити його, потрібен інший канал, яким можна передавати ті самі повідомлення, карти й відео безпосередньо на фронті. Такий зв’язок має працювати під обстрілами й тоді, коли перешкоди заважають радіостанціям.

Як повідомляв "Телеграф", Ілон Маск, власник компанії SpaceX, який належить Starlink, днями підтримав президента США Дональда Трампа у його "наїздах" на президента України Володимира Зеленського. Маск написав, що Зеленський "зайшов надто далеко".