SpaceX обмежила швидкість Starlink для військових. Чому це - велика проблема для України
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Зранку швидкість, після якої звʼязок починає зникати складає 60-70 км/год
У ніч на середу, 14 жовтня, компанія SpaceX обмежила швидкість роботи терміналів Starlink в Україні. Обмеження стосується критично необхідної для роботи операторів БПЛА військової версії Starlink, яка має назву Starshield.
Як повідомляє радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов, в ніч на 14 жовтня SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху. Швидкість роботи StarShield вночі було встановлено на рівні 100 миль на годину (близько 161 км/год).
"Наші сили оборони не отримували попередження про таке обмеження, і це призвело до зриву низки місій. Очевидно, що ця дія не може бути збігом і пов’язана з поточною політичною ситуацією", — пише "Флеш".
Колишній радник міністра оборони, волонтер та активіст Сергій Стерненко підтвердив обмеження роботи терміналів "Starlink". За його даними, у русі при швидкості понад 160 км/год почав зникати звʼязок, через що було зірвано низку важливих місій.
Близько 9:30 Стерненко написав, що військові повідомляють, що для наших операторів було посилено обмеження з використання терміналів Starlink. Швидкість, після якої звʼязок починає зникати – 60-70 км/год.
Він додав, що звичайні термінали супутникового звʼязку наразі працюють. Стерненко припустив, що ймовірно, компанія "SpaceX" вдалася до таких заходів на запит адміністрації президента США Дональда Трампа.
"Як і просив Трамп, Україна не атакувала останні дні російські нафтопереробні заводи і енергетичну інфраструктуру загалом. Але Трамп шукав будь-якої можливості вдарити по нашій обороноздатності, і він це зробив, незважаючи на те, що ми дотримувалися його вимог. Сьогодні вночі (14 жовтня, — ред.) (і вчора також) ми не отримували повідомлення про балістичну загрозу. Також почалися часткові, але обмеження в роботі Starlink", — пише Стерненко.
Значення Starlink для ЗСУ
Starlink забезпечує українським військовим доступ до інтернету на ділянках фронту, де немає мобільного зв’язку або пошкоджені кабельні мережі. Підрозділи обмінюються даними, командири координують дії, а розвідники передають відомості про противника. Якщо Starlink відключити, частина цих процесів одразу зупиниться або ускладниться.
Starlink – система супутникового інтернету компанії SpaceX. Наземний термінал з’єднується із супутниками на низькій навколоземній орбіті й через них надає доступ до інтернету. Тож підрозділу не потрібна поруч уціліла мобільна вежа, щоб передавати дані.
На фронті це особливо важливо через руйнування звичайної інфраструктури. Росія атакує вежі мобільного зв’язку й кабельні лінії, а вцілілі мережі можуть бути перевантажені. Супутниковий канал допомагає підрозділам зберігати керованість за таких умов.
Передусім Starlink дає змогу вчасно передавати потрібну інформацію. Військові користуються інтернетом в окопах, командних пунктах і віддалених населених пунктах, де звичайні мережі недоступні.
Один із головних напрямів використання Starlink – обмін розвідувальними даними. Через систему передають відео з безпілотників у реальному часі. Військові бачать позиції противника й можуть надіслати координати артилерії. Starlink також забезпечує зв’язок між підрозділами та командуванням. Через супутниковий інтернет передають текстові повідомлення, карти й накази.
Чому втрата доступу до Starlink критична
Втрата супутникового інтернету вдарить по всьому ланцюжку обміну даними – від отримання розвідувального відео до передавання координат і наказів. Підрозділам буде складніше швидко повідомляти про зміну обстановки, а командирам – узгоджувати їхні дії. Найгостріше це відчують там, де наземні мережі вже зруйновані.
Військові критично залежать від Starlink: сервіс підтримує багато їхніх щоденних завдань. Щоб замінити його, потрібен інший канал, яким можна передавати ті самі повідомлення, карти й відео безпосередньо на фронті. Такий зв’язок має працювати під обстрілами й тоді, коли перешкоди заважають радіостанціям.
Як повідомляв "Телеграф", Ілон Маск, власник компанії SpaceX, який належить Starlink, днями підтримав президента США Дональда Трампа у його "наїздах" на президента України Володимира Зеленського. Маск написав, що Зеленський "зайшов надто далеко".