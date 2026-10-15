Starlink, разведданные и Patriot: о чем Зеленский рассказал в интервью Financial Times

Президент объяснил, почему раскол между США и Европой выгоден Путину

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Украина снова будет наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Президент Владимир Зеленский подчеркнул: "Мы больше не соблюдаем ее (запрет. – ред.). Он также напомнил, что даже без ударов по НПЗ работу Starlink замедлили, а Силы обороны не получали данные американских систем раннего предупреждения о баллистических ракетах.

В интервью газете Financial Times Зеленский отметил, что приостановил удары на три дня, чтобы удовлетворить пожелание США. Россия тем временем продолжала наносить удары по энергетической инфраструктуре и атаковать мирных жителей. "Телеграф" собрал главное.

Об американских спутниках и Starlink

По словам Зеленского, проблемы со связью осложнили операции на передовой и нанесение ударов средней дальности. Президент рассказал, что американцы предупреждали военных: "Если вы не прекратите [удары по объектам энергетики], мы заблокируем разведданные", а позже это назвали техническим сбоем.

Зеленский считает, что проблемы со Starlink тоже возникли не из-за технической неисправности: "Это была не техническая проблема, это была воля". Илон Маск написал в X, что ограничения скорости системы Starshield, построенной на базе Starlink, "определяются американскими военными и, в конечном счете, президентом США".

Трамп и Путин: что между ними

Зеленский считает, что Трамп симпатизирует автократам и очень богатым людям. "Он [Трамп] открыто и громко заявляет, что любит таких людей и уважает их. Ведь для него люди, которые могут быть лидерами 20, 30, 40 лет, – это значит, что они могут быть очень сильными", – цитирует издание президента Украины.

Кризис между Киевом и Вашингтоном

Отношения Украины и США переживают самый серьезный кризис, но их восстановление зависит не от Украины, считает Зеленский. При этом он назвал США "честным" и "стратегическим" партнером, отношения с которым имеют решающее значение в борьбе против России. "Россия может воевать… против всех нас, но только если мы не едины", – говорит президент.

Давление США на Украину: Зеленский назвал условие прекращения ударов по НПЗ

США требуют прекратить удары по российским НПЗ. Это необходимо для снижения цен на топливо, которое Россия должна поставить в Соединенные Штаты в рамках сделки. Отвечая на вопрос, прекратит ли Украина удары, чтобы наладить отношения с США, Зеленский назвал условие: только в обмен на дополнительные американские перехватчики "Патриот". По его словам, это был "минимум", о котором он просил.

Зеленский опасается новых энергетических соглашений между США и Россией

Зеленский предупредил: прекращение ударов по энергетическим объектам может подтолкнуть США и Россию к заключению новых соглашений. Они потенциально принесут дополнительные средства военной машине Путина. Он предполагает, что следующие договоренности могут касаться газа.

"Бизнес между США и Россией – интересное дело", – добавил он. "Думаю, что они [Америка] хотят реализовать энергетические проекты и… [что] им, конечно, сложно это сделать, когда в Европе идет война".

Зеленский предположил, что Трамп может столкнуться с негативной реакцией общественности на подобные действия.

Зеленский призвал Европу усилить поддержку Украины

В интервью Зеленский признал, что вести боевые действия без США будет "очень сложно". При этом он подчеркнул, что Европа была бы сильнее, если бы действовала единым целым, а ряд выборов в Европе может создать для Украины "много вызовов", если на них добьются успеха пророссийские партии. Опыт Украины, по мнению президента, важен для оборонных компаний других стран: "Это выигрыш для обеих сторон".

Путин не чувствует давления: Зеленский объяснил опасность

Отвечая на призыв Трампа уйти в отставку, Зеленский назвал это риторикой, которая лишь усилит позиции Путина. Если президент РФ не чувствует давления, то нападает, потому что это приносит ему удовольствие, говорит президент.

"Раскол между Европой и США или между Украиной и США помогает ему [Путину] сплотить свою нацию. Это дает ему ощущение успеха. Это помогает ему чувствовать, что он не проигрывает, а побеждает", – говорит он.

Однако это не так: продолжается борьба за превосходство в военных технологиях, и на этом фоне прекращение поставок разведывательной информации и ограничение доступа к Starlink со стороны США стали для Украины "опасными".

"Мы найдем выход… но лучше не давать ему [Путину] новой передышки или новой воли к борьбе", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал "Телеграф", отношения президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского после спора в Овальном кабинете в феврале 2025 года опустились до самого низкого уровня. Новые разногласия могут свести на нет дипломатические усилия европейских союзников, которые в течение последних 18 месяцев пытались сохранить поддержку Украины со стороны США.

Реакция Европы не заставила себя ждать. 11 октября министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что давление на Владимира Путина необходимо усилить, чтобы возобновить мирные переговоры. Во время визита Зеленского в октябре 2026 года британское правительство объявило о новых шагах по усилению санкций против России и призвало партнеров ограничить услуги, способствующие российскому экспорту сжиженного природного газа.