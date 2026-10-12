Трамп вимагає замінити Зеленського: як на це реагують у Європі

Дехто дотримується думки, що більше тиску на Путіна недостатньо

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Заклик президента США Дональда Трампа змінити Володимира Зеленського спричинив реакцію в Європі та Україні. Політики висловилися про те, кому вирішувати долю українського президента та за яких умов у країні можна провести вибори.

Представники Німеччини, Великобританії, Європарламенту та українського МЗС підтримали Зеленського та право українців самостійно обирати главу держави. Проведення виборів при цьому залежить від припинення вогню та забезпечення безпеки, а також обмежене чинним законодавством.

Як відреагували у Європі

Високий представник Євросоюзу із закордонних справ Кая Каллас заявила: щоб в Україні пройшли вибори, Росія має припинити війну. Після закликів президента США Дональда Трампа змінити Зеленського європейські та українські політики виступили на підтримку Володимира Зеленського та права українців самостійно обирати президента, пише "Європейська правда".

Каллас сказала про це 12 жовтня перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі.

Кая Каллас/Facebook

За словами Каллас, Зеленський раніше заявляв, що готовий провести вибори якнайшвидше, якщо буде припинення вогню. Вона наголосила: політична конкуренція в країні під час війни може загрожувати громадській єдності. Тому міжнародним партнерам слід зосередитись на тому, щоб змусити Росію припинити агресію.

"Якщо на Росію чинитиметься тиск з метою припинення цієї війни, я впевнена, що в Україні відбудуться вибори", — заявила представник ЄС.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоханн Вадефуль заявив, що Берлін продовжує підтримувати Зеленського та український уряд. Наразі, за його словами, потрібно не послаблювати, а посилювати тиск на президента Росії Володимира Путіна, щоб відновити мирні переговори.

Йохан Вадефуль. Фото: tokography

"Нам потрібно не менше тиску, а більше тиску на Путіна", – наголосив Вадефуль 11 жовтня.

Міністр оборони Великобританії Вес Стрітінг також підтвердив підтримку українського президента. Він заявив, що вирішувати, хто керуватиме країною, мають лише українці.

"Ми підтримуємо Україну. Ми підтримуємо президента Зеленського", — сказав Стрітінг в ефірі ВВС. Він також нагадав, що війну розпочала Росія, а Путін може її припинити.

Уес Стрітінг/соцмережа Х

Різко відреагувала і голова комітету з безпеки та оборони Європарламенту Марі-Агнес Штрак-Циммерман. Коментуючи вимогу Трампа про звільнення Зеленського, вона заявила, що американський президент тим самим стає на бік Путіна.

За її словами, лише українці можуть вирішувати, хто очолить країну після вільних виборів. Чи не Білий дім і тим більше не Кремль.

Що кажуть українські політики

10 жовтня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Зеленський користується підтримкою українського народу. За його словами, саме громадяни країни мають право вирішувати, хто ними керуватиме.

"Заяви з-за кордону лише підтверджують, що він добре виконує свою роботу", – написав глава МЗС у соцмережі X, коментуючи заклик Трампа змінити українського президента.

Пост Андрія Сибіги у Х

Наступного дня Зеленський відповів на критику американського лідера в інтерв’ю ABC News. Він наголосив, що українці самі вирішують, хто керуватиме країною, і запропонував забезпечити повне припинення вогню на 60 днів, щоб Україна могла провести вибори.

Президент також зазначив, що голосування під час війни пов’язане із серйозними юридичними труднощами та проблемами безпеки.

Що сказав Трамп

10 жовтня Трамп заявив, що Україні час обрати нового президента, який зможе укласти мирну угоду з Росією. Він звинуватив Зеленського в тому, що той нібито втратив нагоду завершити війну. Трамп також пов’язав українські удари по російських нафтопереробних підприємствах із зростанням цін на дизельне паливо у США.

У відповідь Зеленський наголосив, що президентські вибори мають відбуватися з волі українського народу, а не під тиском ззовні. Він заявив, що готовий організувати голосування, якщо Росія погодиться на повне припинення вогню на 60 днів.

Дональд Трамп

В Україні діє воєнний стан. Законодавство забороняє проводити національні вибори у цей період. Тому голосування залежить від політичних рішень, умов безпеки та можливості забезпечити участь громадян у виборах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 11 жовтня президент України Володимир Зеленський запропонував провести вибори в Україні.