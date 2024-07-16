Чи спровокує "генераторний бум" в Україні зростання цін та дефіцит палива? Експерт оцінив ризики

Експерт назвав який період може стати складним уже влітку

В умовах енергетичної кризи, що триває, українці все частіше користуються альтернативними джерелами електроенергії. І не останнє місце в цьому переліку займають генератори.

Чи це вплине на ситуацію на паливному ринку і чи не загрожує українцям осінь-взимку дефіцит палива, розповів експерт паливного ринку засновник логістичної групи компанії "Прайм" Дмитро Леушкін.

За його словами, учасники паливного ринку давно налагодили логістику доставки палива на вітчизняний ринок – тепер це не лише автотранспорт, а й залізниця та невеликі морські судна.

Щодо можливого зростання споживання і дефіцита, який може після цього початися, Дмитро Леушкін вважає це малоймовірним. Більше того, за його словами, зараз приблизно на 10-15% споживання палива впало. Він пов’язує це з відтоком населення за кордон, зростанням продажів електрокарів та мобілізацією, що веде до зниження транспортних перевезень.

"Люди – основні споживачі та драйвери зростання споживання палива. Зараз їхня кількість падає, економіка виробляє менше товарів, транспорт перевозить менше вантажів, а отже, не так потребує палива", — пояснює експерт механізм функціонування ринку.

При цьому співрозмовник "Телеграфа" вважає, що навіть зростання покупок генераторів не спричинить сплеску споживання палива. Він пояснює це тим, що побутові генератори споживають трохи бензину або дизеля, а великі закуповуються в основному підприємствами, але їх не так вже й багато. Однак деяке зростання споживання дизельного палива в серпні чекати все ж таки варто

"У серпні починаються роботи зі збирання врожаю, потім настане період посадки озимих культур. Для всього цього агропідприємства закуповуватимуть дизельне паливо, тому в серпні-жовтні попит на нього зросте. Але це буває щороку, ринок до нього готовий і дефіциту не буде", – запевнив "Телеграф" Дмитро Леушкін.

Тим часом український ринок відчуває профіцит палива, тому мережі АЗС пропонують своїм покупцям знижки до 10% або 5 гривень на літрі бензину.